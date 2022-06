Albert Lévy signe le livre d'or de la ville de Boisbriand

Mardi soir que s’est tenu la cérémonie de signature du livre d’or de la ville de Boisbriand à laquelle était convié monsieur Albert Lévy, franchisé McDonald’s du Canada.



Albert Lévy a reçu cette reconnaissance pour le remercier de son implication dans la communauté et envers la cause de l’autisme.

Rappelons que monsieur Lévy a également été décoré de la médaille de l’Assemblée nationale en novembre dernier pour souligner son dévouement continu envers les personnes autistes et leur famille.

Depuis 2006, c’est un peu plus d’un demi-million de dollars que monsieur Lévy, sa famille et ses équipes ont réussi à amasser afin de permettre à la Fondation d’autisme Laurentides et d’autres organismes locaux d’offrir du soutien et des services de proximité aux personnes autistes ainsi qu’à leur famille.



Il remettra d’ailleurs les sommes de 10 000$ à l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald et 19 000$ à la Fondation d’autisme Laurentides grâce aux fonds amassés en mai dernier dans le cadre du Grand McDon.