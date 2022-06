M. Sylvain Pomerleau devient le président-directeur général adjoint du CISSS des Laurentides

M. André Poirier, président du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, est fier d’annoncer la nomination, par le gouvernement du Québec, de M. Sylvain Pomerleau à titre de président-directeur général adjoint du CISSS des Laurentides.

Infirmier de formation, M. Pomerleau détient également une maîtrise en gestion et développement des organisations ainsi qu’un certificat en leadership et habiletés de direction.

Il œuvre au CISSS des Laurentides depuis 2016 et occupait jusqu’à maintenant les fonctions de directeur général adjoint en charge des programmes de santé physique. Il a aussi assumé par le passé le rôle de directeur adjoint des soins critiques et spécialisés, de même que de directeur adjoint des services professionnels.

Il compte différentes autres expériences professionnelles cumulées au fil de sa carrière, notamment au CSSS du Lac-des-Deux-Montagnes, au CSSS Ahuntsic Montréal-Nord et au CHU Sainte-Justine.

« Sylvain Pomerleau est un gestionnaire de cœur et d’expérience. Avec la présidente-directrice générale, Rosemonde Landry, ils formeront un duo solide capable de relever les nombreux défis auxquels notre établissement fait face. Ces deux personnes ont le souci de bien servir la population des Laurentides, d’offrir les meilleurs soins et services possibles, et surtout, avec humanité. », a déclaré M. Poirier.

D’une durée de quatre ans, le mandat de M. Pomerleau débutera le 27 juin prochain. Rappelons que le poste de président-directeur général adjoint du CISSS des Laurentides était libre depuis quelques semaines, à la suite du départ de M. Jean-Philippe Cotton, devenu président-directeur général du CISSS de Laval.

« Je suis honoré d’avoir été choisi pour cette fonction et je m’y consacrerai avec dévouement. J’ai hâte de travailler avec les équipes en place afin de poursuivre le travail du CISSS des Laurentides. C’est à la santé et au bien-être de la population que nous veillons, et cette cause me tient énormément à cœur. », a déclaré M. Pomerleau.