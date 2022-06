Saint-Jérôme Branché se tiendra les 4 et 5 septembre prochains

La Chambre de commerce et d’industrie Saint-Jérôme métropolitain, en collaboration avec la Ville de Saint-Jérôme et le ministère de l’Économie et de l’Innovation, lance la première édition du grand événement Saint-Jérôme Branché.

Cet événement citoyen d’envergure se tiendra les 4 et 5 septembre prochains au cœur de la capitale régionale des Laurentides. Il se veut un événement rassembleur, connectant la population avec les exposants et commerçants de la région. Des milliers de visiteurs de partout au Québec sont attendus pour l’occasion.

C’est dans le cadre du plan d’action de relance du centre-ville de Saint-Jérôme que la CCISJM souhaite mettre de l’avant ce projet d’événement annuel de concertation majeure à fort rayonnement. Celui-ci viendra donner un nouveau visage à Saint-Jérôme, promouvoir les entreprises locales et favoriser le tourisme dans la région.

La première édition de Saint-Jérôme Branché prendra l’affiche à la rentrée avec 2 jours d’activités, soit les 4 et 5 septembre 2022.

L’événement se déploiera en 4 grands volets :

— Le volet branché électrique mettra de l’avant plus de 25 concessionnaires et exposants du domaine électrique. La participation du Cégep de Saint-Jérôme, avec l’Institut du Véhicule Innovant (IVI) et le Centre de développement des composites du Québec (CDCQ), sera également un élément clé de ce marché électrique, permettant aux visiteurs de découvrir les différents aspects de l’innovation et de la recherche dans le domaine électrique.

— Le volet branché économique laissera la place aux commerçants de la région. Plus de 40 exposants sont attendus, en provenance du secteur industriel, du commerce de détail et des entreprises de services. La population aura ainsi le loisir de découvrir l’offre unique qu’ils insufflent à la région. Animation et spectacles viendront ajouter de l’ambiance, créant une atmosphère festive.

— Le volet branché restauration permettra aux participants de se restaurer en plein air. Camions et kiosques de restauration offriront une offre variée, comblant les attentes de tous. Un espace-terrasse offrira la possibilité de profiter d’un temps d’arrêt, au cœur de l’événement.

— Enfin, le volet branché touristique offrira aux participants l’occasion unique de vivre l’expérience d’une grande tablée gourmande au cœur même du centre-ville. Plus de 1200 convives sont attendus pour cette première édition du Grand souper branché, qui se tiendra en plein centre d’une des principales artères de la ville. Les restaurateurs auront ainsi le loisir de faire découvrir leur menu aux participants, qui profiteront tout au long du souper d’un spectacle haut en couleur, jumelant Marco Calliari et le Boogie Wonder Band.

Saint-Jérôme Branché sera assurément un événement à ne pas manquer, tant pour la population québécoise que pour les exposants et entreprises de la région.

Vous êtes une entreprise de la région et vous désirez participer à la première édition de cet événement unique ? Contactez [email protected] pour de plus amples informations sur les possibilités de collaboration à titre d’exposant ou de partenaires.