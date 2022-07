Prévoyance envers les aînés des Laurentides a célébré l’implication et le dévouement de madame Margaret Hourston

Moisson Laurentides a dévoilé, dans le cadre de son AGA 2022 s’étant tenu le 20 juin dernier, ses plus récents résultats pour l’exercice 2021-2022. Entre relance économique et pression accrue. Si la sortie de pandémie permet le retour à des opérations plus normalisées, c’est le contexte économique qui, en cette fin d’exercice, inquiète et qui ...