La commission jeunesse de Blainville recrute deux personnes âgées entre 18 et 35 ans

Jusqu’au 15 août prochain, la commission jeunesse souhaite recruter deux personnes âgées entre 18 et 35 ans, citoyennes ou citoyens de Blainville, qui entreprendront un mandat de deux ans (renouvelable), et ce, à partir de septembre 2022.

« Tu as envie de t'impliquer et de mettre de l'avant tes idées pour améliorer la qualité de vie des jeunes de ta communauté? Deux postes sont à combler et nous recherchons des perles qui se joindront à notre équipe dynamique! », ont déclaré les cinq membres de la commission jeunesse, soit Audrey Daigneault. Corinne Belley, Roxanda Mirzac, Gabriela Turmel et Emmanuel Cormier.

Après le 15 août, un comité de sélection fera un premier tri des candidatures reçues et procédera à des entrevues individuelles et de groupe.

Les deux personnes choisies seront nommées par le conseil municipal lors de la séance du 13 septembre 2022 et débuteront leur mandat de deux ans à cette date.

Pour soumettre sa candidature, il suffit de visiter blainville.ca.

Qu’est-ce que la commission jeunesse de Blainville?

Créée en 2020, la commission jeunesse est une table de travail qui a le pouvoir de faire des recommandations au conseil municipal sur les sujets et les thèmes touchant les adultes âgés entre 18 et 35 ans et qui fait un suivi sur des programmes, activités ou infrastructures s’adressant aux Blainvilloises et Blainvillois de cette tranche d’âge.

Outre la mairesse Liza Poulin qui est membre d’office et le personnel administratif en soutien, la commission jeunesse est actuellement composée de cinq personnes âgées entre 18 et 35 ans qui s’impliquent dans la vie municipale et qui réalisent des projets mobilisateurs pour l’avenir de la ville.

Objectifs de la commission jeunesse

Favoriser la participation démocratique des 18-35 ans.

Permettre aux 18-35 ans de participer à des projets développés par la Ville.

Offrir aux 18-35 ans l’opportunité de proposer leurs idées au conseil municipal.

Permettre aux 18-35 ans d’agir à titre d’ambassadeurs de la vie démocratique auprès de ce public dans les institutions scolaires et divers évènements.

Que font les membres de la commission jeunesse?

En 2022, la commission doit notamment réaliser le plan d’action adopté en 2021 selon le budget consenti. Les membres de la commission sont appelés à participer à des évènements et à des activités publiques concernant les jeunes.

La commission dispose d’une enveloppe budgétaire annuelle lui permettant de réaliser certains projets proposés par les jeunes et autorisés par le conseil municipal.