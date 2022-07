Le syndicat des employés de Scieries Mont-Laurier se donne un mandat de grève générale illimitée

Réunis en assemblée générale, les employés de Scieries Mont-Laurier ont voté à 95 % un mandat de grève générale illimitée, après avoir reçu le rapport du comité de négociation.

« L’enjeu de l’attraction et la rétention du personnel sont au cœur des échanges », commente Alexandre Poudrier, président du syndicat.

Les membres du syndicat ont l’intention de démontrer leur détermination à l’employeur d’ici la prochaine rencontre de négociation qui est prévue le lundi 18 juillet.

Le but est d’obtenir une convention qui permettra aux travailleurs et à leur famille de souffler un peu dans le contexte de l’économie actuelle et du taux d’inflation qui dépasse le 7 % actuellement.

Des actions sont prévues durant toute la semaine qui vient afin d’appuyer le comité de négociation. Ce dernier a reçu un mandat très clair de ses membres, ceux-ci ayant rejeté à l’unanimité les offres patronales qui sont actuellement sur la table.

« Nous espérons que le comité patronal aura en main les mandats pour faire aboutir cette négociation », conclut M. Poudrier.

À propos

Le syndicat des employés de Scieries Mont-Laurier — CSN est affiliée à la Fédération de l’industrie manufacturière — CSN (FIM — CSN) qui compte plus de 320 syndicats affiliés, représentant environ 25 000 membres œuvrant dans le domaine industriel québécois.

Le syndicat est également affilié au Conseil central des Laurentides — CSN qui représente plus de 19 900 membres répartis dans 85 syndicats sur son territoire.