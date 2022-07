Plusieurs programmes de l’UQAM toujours ouverts à l’admission pour l’automne

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) accepte des demandes d’admission dans de nombreux programmes jusqu’au 1er août 2022.

En effectuant une demande d’admission d’ici cette date, il sera possible de suivre des cours dès la rentrée en septembre 2022.

Que ce soit pour entreprendre ou reprendre des études universitaires, pour répondre à des besoins de développement professionnel ou personnel, pour mettre à jour ses connaissances ou pour se réorienter, la grande variété des formations, la flexibilité des modes d’enseignement et la souplesse offerte, par exemple par les certificats et par les programmes courts, conviennent à différents cheminements et types de besoins.

Formations au diapason des nouvelles réalités



Plusieurs de ces programmes répondent à des enjeux révélés ou exacerbés par l’arrivée de la COVID-19. L’UQAM a d’ailleurs créé de nouveaux programmes d’études afin d’adapter ses activités de formation aux nouvelles réalités de la vie en société et du monde du travail.

Cheminements flexibles



La plupart des programmes encore ouverts sont non contingentés et offerts à temps complet et à temps partiel. Certains permettent l’octroi de grade (bachelier, maître) par cumul de programme. Les cours se donnent, de jour, de soir ou fin de semaine, en présentiel, à distance, en formule hybride ou comodale.

Tous les programmes pour lesquels il est possible de déposer une demande d’admission au 1er août 2022 sont rassemblés sur cette page du site Étudier à l’UQAM.

En voici une sélection :

Quelques programmes — Baccalauréats

Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie

ESG UQAM (code 7307) Concentration gestion des organisations et des destinations touristiques et (code 7317) Concentration gestion hôtelière et de restauration. Programme non contingenté offert à Montréal.

Ce programme professionnel aborde les nombreuses facettes du tourisme — produits et services, clientèles, projets de développement, événements, etc. — sous l’angle de la gestion. La formation permet d’analyser les problématiques du secteur touristique national et international et de gérer des entreprises de services touristiques, comme des établissements hôteliers et de restauration. Des cheminements intégrés DEC/Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie sont également proposés à des étudiants inscrits à l’ITHQ et ses partenaires, ainsi qu’un cheminement coopératif.

Baccalauréat en communication humaine et organisationnelle

Faculté de communication (code 6529)

Offert à temps complet ou à temps partiel.

Les compétences développées dans ce programme sont utiles dans tous les milieux où la communication et les interactions entre les personnes, les groupes et les organisations sont centrales dans la réalisation d’objectifs communs. Qu’il s’agisse de la coordination d’équipe, de la conduite de projets de changement, de recherches, de l’accompagnement — individuel, de groupe ou organisationnel, de la communication interculturelle et internationale, de la fonction-conseil auprès d’un groupe ou d’une organisation, de la résolution de problème et de conflits, de l’animation ou de la formation en entreprise en présence et en ligne.

Baccalauréat en communication (Médias numériques)

Faculté de communication (code 6637).

Programme contingenté à 90 étudiants.

Offert à temps complet et à temps partiel.

Ce programme comprend trois profils : les cours de la spécialisation jeux vidéo portent sur les communautés de joueurs, le design de jeu, les enjeux sociaux, l’histoire et l’industrie du jeu vidéo.

Le profil en médias numériques propose des cours sur les technologies personnelles de captation numérique, sur la baladodiffusion et sur les enjeux sociopolitiques entourant la surveillance, la cueillette de données, le profilage marketing et la divulgation des renseignements personnels. Avec des cours sur la communication humain-machine, les algorithmes et l’éthique, la spécialisation en intelligence artificielle vise à former des spécialistes capables de réaliser des interfaces avec les systèmes informatiques.

Baccalauréat en informatique et génie logiciel

Faculté des sciences (code 7316).

Programme non contingenté.

Offert à temps complet et à temps partiel à Montréal.

Le baccalauréat en informatique et génie logiciel permet d’acquérir des connaissances et des compétences en programmation, en génie logiciel, en systèmes matériels, en bases de données, en télécommunications, de même qu’en mathématiques, en économie et en administration.

Pourquoi pas un certificat ?



Pour s’engager à court terme en ouvrant sur des possibilités à plus long terme ? Pour valider un centre d’intérêt, pour parvenir à décrocher un diplôme universitaire, pour étudier à son rythme ?

Certificat en scénarisation cinématographique

Faculté des arts (code 4327). Programme non contingenté. Offert à temps complet et à temps partiel à Montréal. Possibilité de grade par cumul de programmes

Le certificat en scénarisation cinématographique a pour objet de donner aux étudiants une formation théorique et pratique en analyse et en écriture de scénario.

Certificat en français et anglais : l’expérience montréalaise

Faculté de communication (code 4569). Programme non contingenté. Offert à temps complet et à temps partiel à Montréal.

Offert par l’École des langues ce certificat s’adresse principalement aux personnes nouvellement arrivées au Québec, aux étudiants étrangers et aux étudiants canadiens venant de l’extérieur du Québec ou en programme d’échange.

Il permet, grâce à un cheminement personnalisé, de développer des habiletés de communication en français et en anglais tout en approfondissant ses connaissances de la culture générale montréalaise. Il comprend six cours axés sur les compétences langagières, deux cours de compétences culturelles et deux cours obligatoires réalisés en «immersion expérientielle» dans des organismes communautaires ou culturels de Montréal.

Certificat en informatique et en développement de logiciels

Faculté des sciences (code 4702). Programme non contingenté. Offert à temps complet et à temps partiel à Montréal. Possibilité de grade par cumul de programmes.

L’objectif principal de ce certificat est de donner une formation de base en informatique adaptée aux besoins particuliers des étudiants, permettant éventuellement de poursuivre des études plus complètes en informatique.

Les autres objectifs sont: le perfectionnement des personnes ayant déjà des connaissances en informatique; l’acquisition d’une maîtrise des principales techniques utilisées dans la résolution de problèmes à l’aide de la programmation Java; des technologies du web, des bases de données et autres.

Certificat en soutien pédagogique dans les services de garde éducatifs

Faculté des sciences de l’éducation (code 4046). Programme non contingenté. Offert à temps partiel à Montréal, Laval et Longueuil. Possibilité de grade par cumul de programmes.

Ce programme vise particulièrement l’acquisition de connaissances, d’habiletés et d’attitudes en lien avec l’organisation et l’animation pédagogique; l’éducation; l’intervention et le développement professionnel.

Les personnes qui le suivent seront préparées à assumer le rôle et les responsabilités liés au soutien pédagogique (agent pédagogique et agent de conformité) dans un centre de la petite enfance ou dans un bureau coordonnateur de services de garde en milieu familial. Il peut, dans le cadre d’un cumul de certificats, conduire au grade de bachelier en éducation.

Certificat en immigration et relations interethniques

Faculté des sciences humaines (code 4975). Programme non contingenté. Offert à temps complet et à temps partiel à Montréal. Possibilité de grade par cumul de programmes.

Ce certificat s’adresse principalement aux personnes qui œuvrent dans des milieux à caractère ethnique et qui souhaitent améliorer la compréhension des interactions entre la société d’accueil et les communautés ethniques ainsi que leurs habiletés d’intervention auprès d’individus ou d’institutions.

L’objectif porte sur le perfectionnement des pratiques d’intervention dans les milieux multiethniques. Il ne s’agit pas ici de former des intervenants, mais de développer une réflexion critique sur les modèles d’intervention existants et les systèmes de valeurs qui les sous-tendent.

Certificat en gestion des services municipaux

Faculté de science politique et de droit (code 4181). Programme non contingenté. Offert à temps complet et à temps partiel à Montréal. Possibilité de grade par cumul de programmes.

Conçu pour répondre aux besoins de formation et de perfectionnement des personnes occupant ou appelées à occuper des postes dans les services administratifs municipaux, ce certificat poursuit plusieurs objectifs : faire mieux comprendre la structure et la dynamique des services municipaux; permettre une compréhension détaillée des processus et des mécanismes de prise de décision dans le secteur public ainsi que l’acquisition de techniques de gestion spécifiques aux milieux publics et municipaux.

Toutes les informations sur le site Étudier à l’UQAM.