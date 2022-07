Commerçants et résidents du Vieux-Mascouche, faites partie du nouveau comité consultatif

C’est avec fierté que la Ville de Mascouche invite les commerçants et résidents du Vieux-Mascouche à manifester leur intérêt pour joindre le nouveau Comité consultatif du Vieux-Mascouche.

La Ville recherche des personnes qui souhaitent contribuer à dynamiser son quartier historique et à assurer un développement harmonieux du secteur.

Le comité consultatif sera composé de représentants issus du secteur des affaires, de résidents du quartier et d’organismes œuvrant dans le milieu. Le groupe de travail se réunira environ 4 fois par année afin de discuter et de proposer des idées visant à bonifier l’accessibilité des lieux, l’animation du quartier, le milieu de vie et la vitalité économique du Vieux-Mascouche.

« Vous êtes déjà impliqués dans le quartier? Passionnés d’histoire et de patrimoine? Amoureux d’architecture et de design urbain? Soucieux de

l’environnement? Je vous encourage à poser votre candidature pour joindre ce nouveau comité bénévole qui nous accompagnera à concrétiser et à bonifier notre vision du Vieux-Mascouche », mentionne le maire Guillaume Tremblay.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 15 août prochain pour faire part de leur intérêt en remplissant le formulaire en ligne au mascouche.ca/comite-vieux-mascouche.