Retour en images sur les compétitions de tires de tracteurs antiques

C’est dans la bonne humeur et sous le chaud soleil que s’est déroulée ce samedi, le 3 septembre, la compétition de tires de tracteurs antiques à l’Agro-Parc Pont-Château de Coteau-du-Lac.

Lors du passage de Néomédia sur place, les estrades accueillant les amateurs de vieilles mécaniques étaient pleines. Sur la piste, les conducteurs des engins, mis en service entre 1940 et 1960, étaient prêts à livrer tout un spectacle.

Tandis que certains visiteurs dégustaient des grillades ou autres aliments servis au casse-croûte installé sur place pour l’occasion, les machines de toutes sortes défilaient sur la piste pour tenter de remporter les honneurs dans chaque catégorie.

D’ailleurs, pour la toute première fois cette année, une nouvelle classe de course a fait son apparition dans le programme de la journée : le tire à 4 000 lbs. Une course mettant en vedette des pilotes féminines et des tracteurs d’exhibitions étaient aussi à l’ordre du jour de l’activité.

Parmi les participants, on notait la présence de Jack Thomas, bien connu à Coteau-du-Lac. L’homme d’origine européenne a importé des tracteurs de France et il était possible d’en apercevoir quelques-uns sur le circuit ce samedi.

Un esprit de camaraderie régnait entre les pilotes qui, parfois agissait comme arbitre ou coureur au volant d’un bolide. Tous s’entendaient pour dire qu’au terme de la journée, les résultats importaient peu et laissaient place au plaisir et à la qualité du spectacle offert.

Avant et après chaque tire, les pilotes demeuraient disponibles pour un brin de jasette entre eux ou avec les amateurs.

Une fois de plus cette année, l’événement a attiré son lot d’amateurs et a permis à quelques passionnés de tires de tracteurs de partager cette passion singulière avec le grand public.