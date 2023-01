Chaos des déplacements durant les Fêtes : des transporteurs aériens s'expliqueront

Les élus fédéraux siégeant à un comité parlementaire questionneront jeudi des représentants de transporteurs aériens et le ministre des Transports, Omar Alghabra, au sujet du chaos dans les déplacements en avion et en train durant la saison des Fêtes.

Il est prévu que les premières comparutions de la journée au Comité permanent des transports de la Chambre des Communes soient celles des entreprises Air Canada, Sunwing et WestJet.

Jeff Morrison, président du Conseil national des lignes aériennes du Canada qui représente notamment Air Canada et WestJet, s'attend à ce que les transporteurs se montrent disposés à améliorer leurs communications avec leurs clients quand les itinéraires de vols de ceux-ci doivent être révisés en fonction d'annulations ou de retards.

«C’est définitivement quelque chose que je crois que les lignes aériennes et les aéroports vont regarder dans un ''post mortem'' de tout ça», a-t-il dit en entrevue avec La Presse Canadienne.

«C’est très important pour les lignes aériennes de donner les informations exactes. Quand la situation était très fluide, c’était difficile d’avoir l’information (alors que les choses) étaient encore en évolution», a-t-il ajouté.

La pression est montée, au cours des dernières semaines, pour que de nouvelles mesures soient prises afin de protéger davantage les droits des passagers.

Le Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA), communément appelé «charte des voyageurs» prévoit déjà des dispositions en la matière qui incluent des compensations pour les consommateurs admissibles.

Des experts et des parlementaires ont affirmé publiquement que cela est insuffisant. Plusieurs ont aussi dénoncé des délais dans le traitement de plaintes faites par des consommateurs contre des lignes aériennes en vertu de ce règlement.

Mercredi, le ministre Alghabra s'est dit ouvert à de nouvelles protections pour les voyageurs. «Est-ce que ceci est une occasion pour nous de nous pencher sur les règles ainsi que notre système afin de les renforcer, de les rendre plus clairs et plus efficaces? Absolument», a-t-il dit devant les journalistes.

Le porte-parole conservateur en matière de transports, Mark Strahl, attribue le blâme - du moins partiellement - des retards et annulations vécus par bien des Canadiens durant les Fêtes aux libéraux de Justin Trudeau.

«Les Canadiens souffrent à cause du système de transport défaillant de Trudeau et, tant que le gouvernement ne sera pas obligé de rendre des comptes afin de le remettre sur pied, les Canadiens continueront de payer le prix de leur échec», a-t-il commenté dans une déclaration écrite.

M. Morrison a, quant à lui, soutenu qu'il juge que des «améliorations» peuvent toujours être faites, mais que «le système» actuel «fonctionne» lorsqu'appelé à dire s'il croyait qu'Air Canada et WestJet sont ouverts à des mesures plus rigoureuses.

Dans une déclaration écrite, le vice-président de WestJet, Andy Gibbons, a déploré que «les lignes aériennes continuent d'être isolées comme étant (les seules entités) de propriété et de responsabilité pour le voyagement au Canada alors que cela doit être une responsabilité partagée par l'écosystème entier de l'aviation.»

«Les appels proposés pour changer (la régulation) afin de compenser tous les passagers automatiquement à la suite de délais ou annulations sont non seulement déphasés quant aux autres juridictions, mais aussi fondamentalement lourds, alors que les entreprises aériennes nécessitent des informations sur les passagers à jour afin de traiter ces réclamations de façon appropriée.»

Air Canada a aussi sous-entendu que le fardeau de la charte des voyageurs se retrouve sur les épaules des entreprises aériennes de façon disproportionnée. «Bien que le système de transport aérien soit constitué de plusieurs parties prenantes qui jouent un rôle indépendant pour faire en sorte qu’un vol se déroule sans tracas, les transporteurs aériens sont les seuls à être assujettis à des normes exécutoires et à s’exposer à des pénalités financières en vertu du RPPA», peut-on lire dans un courriel envoyé à La Presse Canadienne.

Par ailleurs, tant pour WestJet qu'Air Canada, ce sont des vice-présidents plutôt que leur président et directeur général (PDG) qui répondront jeudi aux questions des membres du comité parlementaire.

Les transporteurs aériens ont expliqué que cela est dû au court délai de convocation par le comité ou à l'indisponibilité de leur PDG.

Le chef néo-démocrate Jagmeet Singh aimerait voir les PDG «sortir de l'ombre», soutient-il dans une déclaration écrite. «Les voyageuses et voyageurs canadiens victimes de mauvais traitements de la part des compagnies aériennes méritent une explication. Le moindre que ces riches PDG puissent faire est de sortir de l’ombre, d’expliquer ce qui a mal tourné et de montrer aux Canadiennes et Canadiens comment ils vont faire mieux.»

La bloquiste Julie Vignola, porte-parole de son parti en matière de tourisme, est d'avis que l'absence des têtes dirigeantes qui se retrouvent au sommet de la hiérarchie d'entreprise «trahit le peu de cas fait des intérêts des passagers aériens chez plusieurs transporteurs».

«Les 30 000 plaintes en attente de traitement à l’Office des transports en témoignent: il y a un problème profond dans le respect des droits des passagers aériens», a-t-elle plaidé.

Du côté de Sunwing, le président sera présent jeudi.

- Avec des informations de Stephanie Taylor

Émilie Bergeron, La Presse Canadienne