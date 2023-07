Les Canadiens éligibles au crédit de TPS: reçoivent un paiement spécial ce mercredi

Les Canadiens admissibles au crédit pour la taxe sur les produits et services (TPS) devraient recevoir un paiement spécial ce mercredi pour les aider à faire face à la hausse du coût de l'épicerie.

Le paiement a été promis dans le budget du printemps dernier en contexte d'inflation alimentaire.

L'Agence du revenu du Canada (ARC) affirme qu'environ 11 millions de Canadiens recevront l'argent supplémentaire en plus du paiement régulier du crédit pour la TPS.

Les couples avec deux enfants peuvent s'attendre à recevoir jusqu'à 467 $ de plus, les Canadiens célibataires sans enfants peuvent prévoir jusqu'à 234 $ de plus alors que les personnes âgées peuvent recevoir en moyenne 225 $ de plus.

Le gouvernement du Canada a également fourni un paiement similaire l'automne dernier dans ce qu'il a dit être un effort pour atténuer l'effet de l'inflation élevée sur les familles à revenu faible et modeste.

Le taux d'inflation au Canada a ralenti à 3,4 % en mai, mais les prix des produits alimentaires ont continué d'augmenter rapidement, selon Statistique Canada, avec une hausse de 9 % par rapport à un an plus tôt.

La Presse Canadienne