Tout ce qu’il faut savoir sur la pose de facettes dentaires

Vous pensez à vous faire installer des facettes dentaires prochainement ? Ou la date de la pose approche à grands pas et vous vous demandez comment la séance va se dérouler ? On fait le point sur tout ce que vous devez savoir ! Vous en apprendrez davantage sur le déroulement de la pose de facettes dentaires, la durée de l’intervention et l’entretien à réaliser après la pose.

Quelles sont les étapes de la pose de facettes dentaires ?

Lors d’un premier rendez-vous, le dentiste va examiner vos dents, prendre des photos, faire des radiographies et réaliser un moulage de celles-ci pour avoir vos empreintes actuelles. Ensuite, il discutera avec vous de ce qui vous complexe dans votre sourire. Faites-lui part de la couleur, de la forme et de l’alignement que vous souhaiteriez avoir, ainsi que des défauts que vous voudriez cacher tels qu’une malposition des dents par exemple. En d’autres mots, expliquez-lui à quoi vous aimeriez que votre dentition ressemble.

Ensuite, le dentiste va retravailler le moulage pour lui donner l’aspect que vous lui aurez décrit. Lors d’un second rendez-vous, le dentiste vous placera des facettes provisoires afin que vous puissiez voir à quoi elles ressembleront. C’est à ce moment-là que vous pouvez lui signaler ce qui vous convient ou pas pour qu’il puisse réaliser les ajustements qui s’imposent avant la pose des facettes définitives. N’hésitez donc pas à lui dire tout ce qui ne vous correspond pas, votre dentiste est à votre écoute et son objectif est de combler vos besoins et envies. Sachez qu’il est parfois possible de garder ces facettes quelques jours, le temps d’y réfléchir et de demander l’avis de vos proches.

Enfin, après de potentiels ajustements, un dernier rendez-vous sera nécessaire pour poser les facettes finales. Lors de la pose définitive, le dentiste procédera à un petit limage de dents, il posera une colle spécifique, puis finalement les facettes. La pose de facettes dentaires se fait sous anesthésie locale, vous ne ressentirez donc aucune douleur.

Combien de temps dure la pose de facettes dentaires ?

Dépendamment du nombre de facettes que vous souhaitez poser, la durée sera plus ou moins longue. De plus, c’est une intervention qui nécessite beaucoup de minutie et, par conséquent, elle peut durer longtemps. En effet, il est nécessaire de placer un petit champ opératoire autour de la dent, de procéder à l’anesthésie locale, de mettre en place les facettes puis de les polir. En moyenne, pour 6 facettes, il faudra compter 2 à 3 heures.

Comment entretenir vos facettes à la suite de la pose ?

Après la pose de vos facettes dentaires, assurez-vous d’avoir une bonne hygiène bucco-dentaire. Plus question de répéter les mêmes erreurs que vous auriez pu faire auparavant ! Vos facettes, il faut en prendre soin ! Brossez-vous les dents au moins 2 fois par jour pendant 3 minutes et utilisez du fil dentaire. Évitez également de consommer trop d’aliments qui peuvent tâcher les dents comme le café ou le vin rouge par exemple.

Enfin, ne négligez surtout pas les rendez-vous réguliers chez le dentiste, prévoyez au moins une consultation par an. Et si quelque chose vous gêne, n’attendez pas pour appeler votre dentiste. Une facette peut parfois se décoller, si cela vous arrive, sachez qu’elle peut être simplement recollée par votre dentiste.