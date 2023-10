La pluie fera son retour dans plusieurs régions du Québec cette fin de semaine

Après une longue séquence d'ensoleillement, la pluie s'invitera aux festivités de la longue fin de semaine de l'Action de grâce dans plusieurs régions du Québec d'ici à dimanche, alors que plusieurs secteurs doivent s'attendre à des précipitations pouvant atteindre 80 millimètres.

Dans un avertissement publié vendredi matin qui touche le Grand Montréal ainsi que plusieurs secteurs des Laurentides, de Lanaudière et de la Mauricie, Environnement Canada indique qu'entre 50 et 80 millimètres de pluie sont attendus entre vendredi après-midi et dimanche matin.

L'agence fédérale prévient aussi que des quantités pourraient être plus élevées localement à certains endroits, ce qui pourrait causer des crues soudaines et une accumulation d'eau sur les routes.

Des inondations sont également possibles par endroits dans les basses terres, ajoute Environnement Canada.

D'autres régions, dont Québec, Charlevoix, la Beauce, le Saguenay et l'Estrie, font plutôt l'objet d'un bulletin météorologique spécial d'Environnement Canada, dans lequel l'agence dit s'attendre à des quantités de pluie allant de 40 et 70 millimètres, toujours entre vendredi et dimanche tout dépendant des secteurs.

Le temps pluvieux devrait se poursuivre lundi, jour de l'Action de grâce, et pour une bonne partie de la semaine prochaine un peu partout au Québec, si l'on se fie aux prévisions d'Environnement Canada disponibles vendredi matin.

La Presse Canadienne