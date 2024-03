Fonds sociocommunautaire MRC des Laurentides : 17 projets financés

L’appel à propositions lancé dans le cadre de du onds sociocommunautaire de la MRC des Laurentides a reçu une vingtaine de projets de la part du milieu. En 2024, la MRC aura appuyé 29 projets totalisant une aide financière de 203 500 $ pour le milieu, grâce notamment au Fonds régions et ruralité – volet 2.

Le Fonds sociocommunautaire de la MRC des Laurentides est une aide financière qui vise à appuyer les missions ou initiatives sociales et communautaires du territoire. Les organismes à but non lucratif, les associations et autres entités œuvrant pour le bien-être communautaire étaient invités à soumettre leur candidature pour bénéficier de ce soutien. Dans le cadre de ce fonds, une enveloppe budgétaire de 103 500 $ était réservée.

Le Comité de développement social de la MRC des Laurentides s’est réuni afin d’analyser les demandes déposées. Au total, 26 projets furent présentés pour un montant de demandes de financement de 256 000 $. Ces projets portent essentiellement sur des services auprès de la clientèle vulnérable.

Ce sont 17 projets admissibles qui ont fait l’objet d’une recommandation favorable pour l’attribution d’une aide financière par le Comité de développement social de la MRC des Laurentides. « Le conseil des maires, par l’entremise de son Comité de développement social, est particulièrement fier de supporter la mission des organismes œuvrant dans la communauté qui contribue à améliorer la qualité de vie de nos citoyens et à lutter contre des situations menant à la pauvreté » mentionne Kim Meyer, présidente du comité en développement social et préfète suppléante de la MRC des Laurentides.

Autre appel à projets

Un prochain communiqué soulignera les projets retenus dans le cadre du Fonds régions et ruralité – volet 2. Nous invitons les organismes à surveiller les prochains appels à propositions qui seront annoncés à l’automne prochain.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à visiter le site web de la MRC des Laurentides : https://mrclaurentides.qc.ca/frr/