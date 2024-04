La Fête du voisinage de retour à Sainte-Thérèse

La 18e édition de la Fête du voisinage se tiendra le 8 juin prochain à Sainte-Thérèse. Propulsé par Espace MUNI, l’événement — anciennement la Fête des voisins — encourage les citoyens à tenir des rassemblements entre voisins afin de stimuler l’entraide au sein de la communauté, tisser des liens entre familles et augmenter la participation citoyenne.

La Ville offrira de nouveau des subventions pour aider à l’organisation de tels rassemblements à Sainte-Thérèse ; les montants pouvant s’élever jusqu’à 100 $ par fête. De plus cette année, les organisateurs de fêtes admissibles pourront recevoir un gâteau pour célébrer avec les participants ! Il suffit de remplir le formulaire en ligne disponible au www.sainte-therese.ca > Culture et loisirs > Activités et vie de quartier > Famille et jeunesse > Fête du voisinage, avant le 15 mai.

Le maire de Sainte-Thérèse, Christian Charron, rappelle l’importance d’adopter de bonnes pratiques pour encourager le vivre-ensemble. « Nous profitons chaque année de la Fête du voisinage pour apprendre à connaître ceux et celles qui nous entourent et pour développer un esprit de quartier fort. C’est en tissant des liens serrés avec les membres de notre communauté que nous créons une société plus résiliente où tous cherchent à s’entraider. La Ville encouragera toujours la tenue d’événements de la sorte qui sont parfaitement alignés avec les valeurs inscrites à la Politique intégrée de la famille et des aînés. Participez donc en grand nombre et fêtez entre voisins ! », lance-t-il.

Retrouvez tous les détails sur l’organisation et la promotion de votre fête au www.sainte-therese.ca.