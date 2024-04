Hommage bénévolat-Québec : Sylviane Laflamme reçoit un prix

À l'occasion de la 27e cérémonie de remise des prix Hommage bénévolat-Québec,dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole, Sylviane Laflamme, présidente de l'Association des personnes avec problèmes auditifs des Laurentides (APPAL), a reçu un prix.

Femme sourde de naissance au grand cœur, Sylviane Laflamme consacre sa vie à briser l'isolement et à améliorer le bien-être des personnes sourdes. Depuis la fondation de l'Association des personnes avec problèmes auditifs des Laurentides (APPAL) en 1988, elle s'y investit corps et âme.

Siégeant au conseil d'administration depuis plus de 25 ans, dont cinq à titre de présidente, elle est une force vive de l'organisme. Son implication touche tous les aspects de l’organisme, allant du soutien aux sorties en passant par l'accompagnement des personnes sourdes-aveugles.

Sa générosité, son dévouement et son indéfectible optimisme font d'elle un modèle inspirant pour la communauté. Sa passion pour l'inclusion et son désir de paix et d'amour rayonnent au-delà des Laurentides.

« Je tiens à féliciter de tout cœur les personnes et les organismes qui se sont distingués lors de cette 27e édition des prix Hommage bénévolat-Québec. Votre engagement est essentiel au bien-être collectif de notre nation. L'action bénévole et l'action communautaire favorisent le rayonnement d'un Québec uni et toujours plus solidaire. Je tiens également à saluer le précieux travail de tous les bénévoles du Québec. Merci d'offrir généreusement votre temps pour le bien de nos concitoyennes et concitoyens! », indique Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire

À propos des prix Hommage bénévolat-Québec

Les prix Hommage bénévolat-Québec permettent au gouvernement du Québec de reconnaître la précieuse contribution de bénévoles et d'organismes de toutes les régions du Québec.

Cette année, plus de 220 candidatures ont été évaluées. En tout, depuis la tenue de la première édition de ces prix en 1998, le gouvernement a rendu hommage à près de 1 100 bénévoles et organismes.