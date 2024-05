Le 9 mai , à Saint-Jérôme, s’est tenue la 2e édition de la Journée de mobilisation des connaissances en itinérance dans les Laurentides.

Cette journée de réflexion, organisée par le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides, en collaboration avec l’Université du Québec en Outaouais, la Maison Lyse-Beauchamp et l’organisme le Trait d’union jeunesse, s’est déroulée sous le thème « Habiter l’après-pandémie ». Elle a réuni plus de 200 partenaires de la communauté, dont des chercheurs, des professionnels de la santé et des organismes communautaires et publics.

Lors de cette seconde édition, différents enjeux propres à la région, dont l’accès au logement abordable et l’évolution et l’augmentation du phénomène, ont pu être adressés. Le rassemblement a également permis de favoriser le partage de connaissances et la collaboration entre les différents partenaires, afin de mettre en place des solutions concrètes, d’offrir une réponse adaptée aux besoins et d’améliorer les services offerts aux personnes en situation d’itinérance ou à risque de le devenir dans les Laurentides.

Madame Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, souligne l’importance d’unir nos forces dans la lutte au phénomène : « L’itinérance est au cœur des préoccupations et des actions du CISSS des Laurentides. Grâce à cette journée de mobilisation, c’est l’ensemble des acteurs de la communauté des Laurentides qui sont engagés et mobilisés. Je suis fière qu’ensemble nous soyons en action pour lutter contre ce phénomène important ».

Une troisième édition de la journée de mobilisation des connaissances en itinérance dans les Laurentides aura lieu en 2025.

Pour plus d’informations sur les actions en place pour lutter contre l’itinérance et en apprendre plus sur les ressources disponibles, consultez la section Itinérance du santelaurentides.gouv.qc.ca.