Une capsule vidéo pour valoriser l’inclusion et la diversité à Blainville

La commission Relève Blainville a lancé une capsule vidéo afin de valoriser l’inclusion et la diversité sur le territoire de la ville.

Cette capsule vidéo a permis de recueillir et de partager les témoignages de Blainvilloises et Blainvillois touchés directement ou indirectement par un type de diversité.

« Nous avons voulu donner la parole à ceux qui incarnent la richesse et la beauté de nos différences, qu’il s’agisse de diversité culturelle, corporelle, de genre, de neurodiversité et bien d’autres encore. Notre objectif est de promouvoir une culture d'inclusion au sein de notre communauté et de réduire les biais inconscients dans la population » , membres de la Commission, Audrey Daigneault et Corinne Belley.

Quatre témoignages, quatre formes de diversité

Les citoyennes et citoyens, Samantha De Oliveira, Renee Wilkin, Pierre-Olivier Leboeuf et Alexandre Dubois ont raconté leur histoire, leur différence et leur fierté d’habiter une ville où le respect est une valeur partagée par une majorité de la population et par l’institution publique qu’est la Ville de Blainville.

« Blainville fait partie de la Coalition des municipalités inclusives de la commission canadienne de l’UNESCO depuis l’an dernier. Notre premier plan d’action comme municipalité membre consiste à réaliser trois de ses engagements, soit la lutte contre la discrimination, la promotion de la diversité et l’égalité des chances », a rappelé la conseillère du district de la Renaissance, Michèle Murray.

De son côté, le conseiller du district Henri-Dunant, Jean-François Pinard, qui participe aux rencontres de la commission Relève Blainville, a souligné que le projet de capsule appelle la population à renverser l’intolérance par le respect, la bienveillance et le vivre-ensemble.

« Le vivre-ensemble, c’est un concept qui nous invite à mettre en pratique la cohabitation harmonieuse et respectueuse entre les individus de différentes origines, cultures, religions, identités et aux différents modes de vie. Cette capsule illustre de belle façon le vivre-ensemble blainvillois », a souligné le conseiller.