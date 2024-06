L’organisme Resto Pop de Thérèse-De Blainville récompensé

L’organisme le Resto Pop de Thérèse-De Blainville qui a remporté le prix Coup de cœur des ministres – Réseau des organismes communautaires 2024 lors du dernier gala des Prix d’excellence du réseau de la santé et des services sociaux.

Ce prix leur a été décerné pour la mise en place du projet de halte-chaleur, un service ayant vu jour dans le contexte de la pandémie en 2021.

La halte-chaleur, mise en place à même les locaux de l’organisme, offrait alors sécurité et répit en contexte difficile aux personnes en situation d’itinérance. Ce service est toujours offert et s’ajoute à l’accompagnement régulier offert par le Resto Pop, qui vise à prévenir et à contrer l’itinérance par le soutien psychosocial et l’amélioration de l’autonomie des personnes en situation d’itinérance.

« Le Resto Pop est un organisme reconnu et fort apprécié dans la région. Ses efforts pour répondre aux besoins de base des personnes et en prévention de l’itinérance sont importants pour les citoyens des Laurentides. Je tiens à le souligner et à transmettre à l’équipe du Resto Pop toutes mes félicitations! Je suis très heureuse que leur travail soit récompensé. », a affirmé Mme Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.