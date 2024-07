Les vestiges de l'ouragan Béryl arriveront mercredi au Québec et en Ontario

MONTRÉAL — De fortes pluies sont attendues mercredi dans le sud du Québec et dans l'est de l'Ontario, alors que les vestiges de la tempête Béryl poursuivent leur parcours vers le nord.

Mercredi matin, Environnement Canada a publié plusieurs avertissements de pluie pour ces deux provinces, prévenant que l'épisode de pluie se poursuivra jusqu'à jeudi par endroits. Les villes de Montréal et Toronto sont notamment visées par ces avertissements.

Selon les secteurs, on attend de 40 mm à 80 mm de pluie, mais l'agence fédérale prévient que les quantités de pluie pourraient être supérieures localement.

Puisque des pluies torrentielles pourraient aussi survenir, Environnement Canada souligne que des risques d'inondation sont possibles. Le système dépressionnaire s'accompagnera également de vents modérés.

Tôt mercredi matin, le système se trouvait déjà sur le sud-est de l'Ontario. La pluie devrait commencer plus tard au courant de la journée au Québec et devenir plus intense en soirée et durant la nuit.

Selon le Centre national de surveillance des ouragans des États-Unis, Béryl est désormais un cyclone post-tropical. À son paroxysme, dans les Caraïbes, Béryl a atteint la force d'un ouragan de catégorie 5.

La tempête aurait fait 11 morts dans les Caraïbes et sept aux États-Unis, soit six au Texas et un en Louisiane. Les précipitations ont aussi provoqué de nombreux dégâts matériels et privé des millions de personnes de l'accès à l'électricité.