Les aurores boréales possiblement de retour ce soir

L'Agence de la santé publique du Canada signale six nouveaux cas de listériose liés à un rappel national de boissons végétales. Elle indique qu'un total de 18 cas ont été confirmés dans quatre provinces, dont 13 hospitalisations et deux décès déjà annoncés. Il y a eu 12 cas en Ontario, quatre au Québec, un en Alberta et un en ...