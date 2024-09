Blainville accueille près de 350 nouveaux résidents lors d'un brunch

C’est sous le thème « Bienvenue chez vous! » que la mairesse Liza Poulin et ses collègues du conseil ont reçu près de 350 citoyennes et citoyens qui se sont joints à la grande communauté blainvilloise en 2024, lors d’un brunch tenu le 22 septembre dernier, au centre Guy-Frigon.

« C’est un plaisir d’accueillir chaque année des nouvelles Blainvilloises et de nouveaux Blainvillois dans notre belle ville. Par cette activité, nous avons voulu leur souhaiter la plus cordiale des bienvenues et leur présenter les services offerts par leur Ville, le milieu associatif et diverses instances régionales et gouvernementales », a déclaré Liza Poulin.

Des services municipaux de qualité et une myriade d’activités

En plus de déguster un savoureux repas offert par la Ville, les personnes inscrites à ce brunch ont pu rencontrer le personnel de plusieurs services municipaux pour se familiariser avec l’appareil administratif.

« Quelle que soit leur provenance, nous sommes ravis de les accueillir à Blainville. Notre ville est reconnue pour son hospitalité, sa convivialité, la qualité de ses services et ses multiples activités pour tous les goûts et âges. Je les invite à découvrir nos parcs, nos espaces naturels, nos commerces locaux et à assister à nos nombreux évènements tout au long de l’année. Le conseil municipal et notre personnel administratif sont là pour les accompagner dans cette nouvelle étape de leur vie. Je leur dis : bienvenue chez vous! », a conclu la mairesse.