Des conseils juridiques gratuits les 19 et 20 octobre prochains

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) tient sa Clinique juridique téléphonique pour une 43e année, qui a lieu les 19 et 20 octobre prochains. Durant cette fin de semaine, avocats et notaires offriront bénévolement des conseils juridiques gratuits par téléphone à la population du Québec, dans le but de favoriser l'accès à la justice pour tous.tes.

Cette initiative s'inscrit dans une série de services mis en place par le JBM pour répondre aux besoins croissants de la population en matière juridique, en partenariat avec le Barreau du Québec, le Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ), ainsi que le Jeune Barreau de Québec, le Jeune Barreau de Laval et l'Association canadienne des parajuristes.

Des conseils juridiques gratuits pour toute situation

Qu'il s'agisse de questions relatives au logement, au travail, à la famille, à l'immigration ou à d'autres domaines du droit, la Clinique juridique téléphonique permet aux citoyens de bénéficier d'un accès direct et gratuit à des professionnels du droit. Ces juristes bénévoles répondront avec bienveillance et expertise aux préoccupations juridiques, offrant ainsi des réponses claires et des orientations adaptées à chaque situation.

Un service accessible à toutes et à tous

Simple et accessible, la Clinique juridique téléphonique constitue une ressource précieuse pour ceux et celles qui cherchent à mieux comprendre leurs droits ou à trouver des solutions à leurs différends. Lors de l'édition précédente, près de 1 200 appels ont été reçus, témoignant de l'impact de cette initiative.

Pour bénéficier de ce service gratuit, il suffira de composer un numéro de téléphone dédié les 19 et 20 octobre 2024, entre 9 h et 16 h. Les avocat.e.s et notaires répondront à toutes les questions juridiques, aidant ainsi la population québécoise à s'informer et à mieux naviguer dans des situations parfois complexes.

La clinique juridique en bref :

— Quoi : Des conseils juridiques gratuits pour toute la population, offerts par une cinquantaine de juristes bénévoles

— Quand :Les 19 et 20 octobre, de 9 h à 16 h

— Où : La population peut appeler au 1 (844) 779-6232