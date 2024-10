L’éclosion de listériose liée au lait végétal semble terminée, selon l'ASPC

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) affirme qu’une éclosion de listériose liée à plusieurs laits végétaux semble terminée, aucun cas supplémentaire n’ayant été signalé depuis août.

L’agence fédérale affirme que son enquête est maintenant terminée et que la bactérie Listeria avait été détectée dans l’environnement de production des boissons réfrigérées à base de plantes Silk et Great Value.

Toutefois, l’ASPC affirme qu’elle n’a pas été en mesure d’identifier le «site principal» de la contamination dans cet environnement et que la production restera suspendue jusqu’à ce que l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) soit satisfaite des rénovations de l’installation.

L’ACIA a précédemment déclaré que la source de la bactérie avait été retracée jusqu’à une ligne de production spécifique à Joriki, une installation tierce à Pickering, en Ontario, utilisée par le fabricant de lait végétal Danone Canada.

Le dernier décompte des cas signalés le 12 août reste inchangé, avec 20 infections confirmées en Ontario, au Québec, en Nouvelle-Écosse et en Alberta, ainsi que trois décès.

Les cas de maladies ont entraîné le rappel national de plusieurs produits laitiers à base de plantes Silk et Great Value le 8 juillet, la date limite de consommation étant le 4 octobre.

Hannah Alberga, La Presse Canadienne