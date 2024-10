Séance d’information sur les pluies diluviennes à Sainte-Thérèse

La Ville de Sainte-Thérèse tiendra une séance d’information en lien avec la prévention des risques liés aux pluies diluviennes en contexte de changements climatiques. Cette séance sera enregistrée et ensuite rediffusée pour permettre à tous de profiter des informations fournies lors de la soirée.

Au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville, le 30 octobre, de 19 h à 21 h, les résidents pourront assister à des présentations de la Ville portant sur plusieurs thèmes. Entre autres les événements de la tempête Debby du 9 août dernier (aucun suivi ne sera effectué sur les réclamations adressées à la Ville) et les actions mises en place par l’administration municipale.

Les personnes présentes pourront également assister à une présentation de Marcel Roy, un expert reconnu dans le domaine de la gestion des inondations et des infiltrations d’eau dans les bâtiments. M. Roy détaillera avec précision : les conséquences des changements climatiques et de ses aléas, le fonctionnement des réseaux d’égout et de drainage urbain et les mesures possibles que les citoyens peuvent mettre en place pour prévenir les dommages dans les bâtiments en cas de pluies diluviennes.

Une période de 30 minutes est prévue à la fin de la séance pour permettre aux participants de poser leurs questions relatives aux cinq thèmes abordés lors des présentations. Les personnes intéressées sont priées de confirmer leur présence en remplissant le formulaire disponible au sainte-therese.ca/services/services-aux- citoyens/seance-information-prevenir-inondation.

Système d’alertes citoyennes

La Ville rappelle également l’importance de s’inscrire au système d’alertes citoyennes de la Ville qui représente le canal de communication le plus rapide et efficace pour l’administration municipale pour communiquer directement avec les résidents lors de mesures d’urgence, comme ce fût le cas pour la tempête Debby. Par texto, courriel ou appel téléphonique, les abonnés recevront de la Ville toutes les informations utiles pour se préparer en cas d’aléas climatiques et prévenir leurs répercussions sur eux-mêmes, leurs proches et leurs biens.

Pour s’inscrire, les personnes intéressées peuvent visiter le https://citoyen.sainte- therese.ca/administration/creation-compte.