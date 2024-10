La MRC des Laurentides et la Sûreté du Québec honorent un citoyen

Le 17 octobre, le citoyen Cristian Gonzalez-Gaete a été remercié publiquement pour un acte de bravoure lors de la 9e édition du Programme de reconnaissance aux citoyens en présence des 20 maires de la MRC des Laurentides, des membres du comité de la sécurité publique et du représentant de la Sûreté du Québec. I

En juin dernier, M. Gonzalez-Gaete a sauvé la vie d’une personne alors qu’elle était sur le point de se noyer dans les rapides de la rivière Rouge. Tout en s’assurant d’être bien équipé pour porter assistance, Cristian a fait preuve d’un immense courage en allant porter secours à ce kayakiste tombé de son embarcation.

Venu entouré de sa famille, Cristian a exprimé devant l’assemblée toute sa gratitude pour cette reconnaissance « Dans ma jeunesse, j’ai fait des compétitions de sauvetage sportif. Ça prépare vraiment les jeunes à faire face à des situations d’urgence. Ces expériences m’ont aidé dans ma vie et pour ce sauvetage- là, ça a été vraiment utile. J’ai déjà reçu des médailles mais cette médaille-là, elle est particulière. Je souligne que je n’étais pas seul cette soirée-là, j’ai été assisté par mon beau-père et ma voisine. C’était un travail d’équipe de sauver la vie de la victime, c’est beau de voir cet esprit d’entraide dans notre communauté ».

Médaille de la bravoure

Cristian s’est vu remettre un certificat d’honneur ainsi que la médaille de la bravoure qui vient reconnaître un acte qui aide au maintien à la vie ou, n’eut été cette intervention, il y aurait eu un décès ou un incident grave.

Steven Larose, président du comité de sécurité publique de la MRC des Laurentides et maire de Montcalm et le lieutenant Matthew Mulcair, responsable de poste - MRC des Laurentides Sud, ont affirmé l’importance de souligner ces actes de bravoure. « C’est un honneur pour nous que de mettre de l’avant des personnes qui font preuve d’un engagement exceptionnel à l’égard de leur communauté. Elles contribuent significativement au bien-être de leurs concitoyens et concitoyennes et il est important de le souligner ».

C’est sous les applaudissements de l’ensemble de l’auditoire que M. Gonzalez-Gaete a reçu sa médaille et son certificat qui rappelleront à jamais son intervention qui a permis de sauver une vie.