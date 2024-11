La Maison des aînés de Saint-Canut accueille 24 nouveaux résidents

Ving-quatre nouveaux résidents viennent de s'installer à la Maison des aînés (MDA) de Saint-Canut, à Mirabel. Ce sont donc 48 places d’hébergement qui sont désormais occupées, sur les 72 places disponibles. La dernière phase d’accueil est prévue au début de l’année 2025.

« Après l’arrivée des 24 premiers résidents au printemps dernier, cette deuxième vague de résidents était attendue. L’ouverture progressive de la MDA a permis de faciliter l’adaptation du personnel en plus d’offrirun accueil optimal des résidents. Ces 48 places représentent un ajout significatif pour notre région », déclare Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

Construite dans l’optique de recréer l'environnement d'un domicile, l’aménagement de la MDA propose à ses résidents et leurs proches un milieu de vie à dimension humaine. On y retrouve des espaces intérieurs et extérieurs adaptés aux besoins des personnes hébergées et de leurs familles. La MDA est constituée de six maisonnées dont les noms rappellent l’histoire de Mirabel : Rivière-du-Nord, Chemin Dupuis, Sainte- Monique, Côte-Saint-Jean, Côte des Saints et Sainte-Scholastique. Chaque maisonnée accueille 12 résidents. Toutes les chambres sont individuelles et sont munies d’une toilette et d’une douche adaptées.

Depuis la dernière année, les Laurentides ont inauguré quatre MDA et une Maison des aînés et alternative(MDAA). Ces nouvelles installations s’ajoutent aux centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) déjà existants sur le territoire et permettent de rehausser le nombre de places d’hébergement pour mieux répondre aux besoins grandissants de la population.

L’attribution des places d’hébergement se fait à partir du Mécanisme d’accès à l’hébergement qui assure l’accessibilité et la gestion de l’ensemble des demandes et des places d’hébergement des Laurentides. Pour obtenir de plus amples informations sur les milieux d’hébergement, visitez le site Internet du CISSS des Laurentides, dans la section Hébergement.