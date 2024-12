Grève de Postes Canada : le numérique pour consulter ses factures

Après 26 jours de grève de la part des employés de Postes Canada, les impacts sur l'arrêt de services se fait de plus en plus sentir auprès de la population, et ce pour toutes les tranches d'âge. En effet, la majorité des gens, ont l'habitude de se fier sur l'arrivée de leurs factures comme rappel pour les paiements.

Par exemple, les détenteurs d'un permis de conduire, reçoivent en temps normal, un avis de renouvellement pour leur permis et leurs immatriculations un peu avant la date de leur anniversaire.

D'ailleurs, la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) n'a toujours pas l'intention de recourir aux services de messageries privés pour envoyer les documents. Les personnes qui attendent l'arrivée d'une plaque d'immatriculation, devront attendre la fin de cette grève qui est loin d'être terminée. La plaque provisoire doit demeurer sur le véhicule pendant cette période d'attente. Selon la SAAQ, les corps policiers ont été informés que les informations figurant dans le dossier des conducteurs sont à jour, même si les pièces faisant état de privilèges sont invalides, échues ou non mise à jour.

Toutefois, la société d'État rappelle qu'il est obligatoire de payer son permis et son immatriculation avant la date prescrite.

Se tourner vers le numérique

Comme plusieurs autres institutions, la SAAQ invite sa clientèle de se tourner vers leurs services en ligne sur SAAQclic. Il est possible de consulter et télécharger les documents que l'on reçoit généralement par la poste.

Le numérique, un changement difficile pour les aînés

Selon l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR), plusieurs personnes aînées sont fortement dépendant de la poste, que ce soit pour consulter leurs factures, leurs relevés et même pour communiquer.

Un bon nombre ne sont pas à l'aise avec les nouveaux moyens de communications et l'univers numérique. Ainsi, le réseau FADOQ invite l'entourage de ces personnes de les aider à se familiariser avec ces outils et de leur offrir leur aide pour payer les différentes factures.

Les chèques disponibles dans des points de distribution

Bien qu'il soit fortement encouragé de plus en plus de s'inscrire au dépôt direct, certaines personnes reçoivent toujours leurs chèques émis par le gouvernement du Québec par la poste.

Le gouvernement a rapidement mis en place un système de distribution des chèques dans différents lieux selon le lieu de résidence.

Voici la liste des chèques :

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail

Chèque d’indemnité de remplacement du revenu;

Chèque d’indemnité permanente partielle;

Chèque de remboursement de frais;

Chèque d’indemnité pour préjudice corporel;

Chèque d’indemnité de décès;

Indemnisation des victimes d’actes criminels

Chèque d’indemnisation des victimes d’actes criminels.

Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale

Chèque de prestation relatif aux programmes d’assistance sociale : Programme d’aide sociale; Programme de solidarité sociale; Programme objectif emploi; Programme de revenu de base;

Chèque des prestations spéciales destinées aux prestataires de l’assistance sociale qui ne sont pas versées en même temps que la prestation mensuelle;

Chèque relatif au programme Soutien financier aux mineures enceintes;

Chèque relatif au Programme spécifique d’aide pour les Ukrainiens;

Chèque d’allocation d’aide à l’emploi et de remboursement de frais supplémentaires;

Chèque d’allocation de participation au Programme objectif emploi;

Chèque de prestation du Régime québécois d’assurance parentale;

Chèque de subvention payable aux organismes sans but lucratif;

Chèque de subvention payable aux participants du programme Jeunes volontaires;

Certificats et copies d’actes du Directeur de l’état civil.

Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

Chèque relatif au programme d’aide financière pour les cours de français à temps complet pour les personnes immigrantes;

Chèque relatif au Programme d’aide financière pour la formation d’appoint en reconnaissance des compétences.

Retraite Québec

Chèque relatif au Régime de rentes du Québec;

Chèque d’Allocation famille;

Chèque relatif aux régimes de retraite du secteur public.

Revenu Québec

Chèque d’allocation-logement;

Chèque de pension alimentaire;

Chèque relatif au crédit d’impôt pour solidarité.

Société de l’assurance automobile du Québec