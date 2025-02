La Maison des aînés de Saint-Canut complète l'accueil de ses résidents

L’accueil progressif des résidents à la Maison des aînés (MDA) de Saint-Canut, à Mirabel, est maintenant terminé, les 72 places d’hébergement étant désormais comblées.

« Avec cette dernière phase d’accueil à Saint-Canut, les quatre MDA des Laurentides, en plus de la Maison des aînés et alternative (MDAA) de Blainville, sont maintenant pleinement habitées par 288 résidents. J’en profite pour remercier tous les employés qui ont contribué à l’intégration de tous ces nouveaux résidents et qui travaillent chaque jour à faire de ces nouveaux centres d’hébergement de véritables milieux de vie. Je tiens aussi à exprimer ma profonde gratitude aux familles et aux proches des résidents pour leur confiance et leur implication. Leur soutien est essentiel pour nous permettre de créer des environnements familiaux et bienveillants », a déclaré Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

Rappelons que les MDA visent à recréer l’environnement d’un domicile offrant ainsi, aux résidents et à leurs proches, un milieu de vie à dimension humaine avec des espaces intérieurs et extérieurs adaptés à leurs besoins.

La MDA de Saint-Canut est constituée de six maisonnées dont les noms rappellent l’histoire de Mirabel : Rivière-du-Nord, Chemin Dupuis, Sainte-Monique, Côte-Saint-Jean, Côte des Saints et Sainte-Scholastique.Chaque maisonnée accueille 12 résidents.

Les quatre MDA, en plus de la MDAA de Blainville, s’ajoutent aux centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) déjà existants sur le territoire des Laurentides et permettent de rehausser le nombre de places d’hébergement afin de mieux répondre aux besoins grandissants de la population.

L’attribution des places d’hébergement se fait à partir du Mécanisme d’accès à l’hébergement qui assure l’accessibilité et la gestion de l’ensemble des demandes et des places d’hébergement des Laurentides. Pour plus d’information sur les milieux d’hébergement, visitez le www.santelaurentides.gouv.qc.ca, sous la section Hébergement.