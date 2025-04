Inauguration du projet résidentiel Habitations Rive Gauche à Blainville

Accompagnée par des collègues du conseil municipal, la mairesse Liza Poulin participait hier à l’inauguration du projet résidentiel Habitations Rive Gauche, auquel a contribué la Ville de Blainville pour 6,2 M$ sur un total de 40,8 M$.

Cette réalisation est la résultante d’un partenariat entre l’entreprise d’économie sociale Bâtir son quartier, l’organisme gestionnaire Habitations Rive Gauche, le constructeur EMD-Batimo et la Société d’habitation du Québec.

Dès mai prochain, une centaine de logements sociaux et abordables d’une à quatre chambres seront disponibles dans un immeuble situé sur le boulevard du Curé-Labelle, tout près de l’école Notre-Dame-de-L’Assomption.

La mairesse s’est réjouie de la réalisation de ce projet : « Cet immeuble contribuera à l’offre de logements sociaux et abordables dans la région. Habitations Rive Gauche accueillera notamment des familles, des personnes seules et des femmes en situation de vulnérabilité. Ces personnes trouveront ici un toit, un espace sécuritaire et un milieu de vie de qualité ».

L’accès au logement : un enjeu depuis la pandémie

L’accès au logement est une préoccupation majeure des dernières années. Avec la poussée inflationniste qui a suivi la pandémie, les coûts ont considérablement augmenté. À Blainville, avant 2025, le prix moyen d’une maison unifamiliale s’établissait à 459 200 $. Il a atteint 710 200 $ avec le nouveau rôle d’évaluation en vigueur jusqu’en 2027.

« Pour notre administration, c’est une priorité d’être en mesure d’offrir des logements abordables sur le territoire. Au cours des prochaines années, nous voulons favoriser d’autres projets domiciliaires accessibles pour toutes les clientèles », a souligné le conseiller délégué au logement, Jean-François Pinard.

Le rôle de la Ville

Outre sa contribution de 6,2 M$, la Ville de Blainville a agi comme facilitatrice, en accompagnant les différents partenaires pendant l’évolution du projet, en permettant, par la voie d’amendements réglementaires, la construction de ce type d’habitation et par la livraison du permis de construction dans les meilleurs délais.

« Habitations Rive Gauche s’inscrit parfaitement dans notre vision d’un milieu de vie qui offre des services et des ressources de proximité. C’est un ajout important au quartier et je souhaite la plus cordiale des bienvenues aux futurs locataires », a conclu le conseiller du district Notre-Dame-de-l’Assomption, Francis Allaire.