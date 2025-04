Blainville lance les travaux d’aménagement du boisé de Chambéry

Hier, dans le cadre du Jour de la Terre, la Ville de Blainville a lancé officiellement les travaux d’aménagement du boisé de Chambéry.

Les nouveaux aménagements seront composés à terme de : 4,3 kilomètres de sentiers aménagés, dont près d’un kilomètre de trottoirs de bois,10 accès piétonniers, sept haltes de repos, trois placettes pour pique-niquer, deux observatoires pour la flore et la faune et deux caches ornithologiques pour l’observation des oiseaux.

« L’aménagement du boisé de Chambéry s’inscrit dans l’objectif de mise en valeur de nos milieux naturels se trouvant dans le Plan de transition écologique. Il permet également de porter à cinq le nombre de boisés nature de la Ville avec les boisés du Parc équestre, du Plan-Bouchard, des lacs Fauvel et des ravins de Fontainebleau », a déclaré la mairesse, Liza Poulin.

« Le boisé est aménagé à même le corridor écologique du quartier de Chambéry, que la Ville s’était engagée à valoriser et à protéger lors du début des travaux en 2012. Il s’inscrit parfaitement dans la vision d’un secteur axé sur le développement résidentiel et durable. Le boisé donne également accès au parc linéaire Ronald-Leduc et forme une boucle de sentiers de plus de 4 kilomètres qui favorise le transport actif », a ajouté le conseiller du district de la Côte- Saint-Louis, David Malenfant.

Les travaux ont commencé le 24 mars et sont répartis sur deux ans. Ils seront achevés, au plus tard, en septembre 2026.

Un espace à la faune et la flore riches et diversifiées

Le boisé se situe au centre du passage écologique, qui représente : 49 hectares de milieux naturels, soit près de 20 % de la superficie totale du quartier de Chambéry, 25 hectares de milieux humides, tels que des marais, des marécages et des tourbières et 24 hectares de milieux terrestres, incluant des prucheraies et des érablières.

Une faune variée, typique des milieux humides, incluant : plusieurs espèces d’amphibiens, dont la salamandre à quatre orteils, plus d’une cinquantaine d’espèces d’oiseaux et de grands mammifères, comme le cerf de virginie.

Une flore riche d’une soixantaine d’espèces végétales, dont une dizaine à statut précaire.

« Le projet du boisé de Chambéry tient compte de la grande biodiversité présente dans le corridor écologique. C’est pour cette raison que la Ville a fait appel à des biologistes et des spécialistes en aménagement de milieux naturels qui ont conçu un espace permettant aux citoyens de profiter de la nature tout en protégeant le milieu », a précisé le conseiller délégué à l’environnement, Francis Allaire.

Participation de la Communauté métropolitaine de Montréal et du gouvernement du Québec

Le coût total du projet de mise en valeur du boisé de Chambéry est de 2 034 284 $. La Ville absorbe 33 % de ce montant, soit 678 000 $.

Dans le cadre de la Trame verte et bleue, la Communauté métropolitaine de Montréal contribue, quant à elle, pour 66 % du budget, soit une somme de 1 356 190 $.

La Trame verte et bleue est partie intégrante du Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD), un réseau structuré de milieux naturels aménagés à des fins récréotouristiques, dans une perspective intégrée et globale, grâce à la réalisation d’initiatives locales dans la grande région de Montréal.

À ce jour, 188 projets ont été réalisés dans 48 municipalités, dont Blainville, représentant 308 M$ en investissements.

Rappelons que la Ville a réalisé deux autres projets de la Trame verte et bleue, soit le boisé du Plan-Bouchard (2016) et la piste cyclable La Seigneurie des Plaines (2021).

Le boisé de Chambéry s’ajoutera à d’autres réalisations des dernières années dans le secteur, soit le parc de quartier, inauguré en octobre 2024, la piste cyclable et le parc linéaire Ronald-Leduc. Une école primaire ouvrira également ses portes à l’automne 2025 et la construction de la Place de la Savoie suivra après consultation des citoyennes et citoyens.