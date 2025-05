Un Blainvillois parcourra l'Irlande pour la Fondation québécoise du cancer

Le Blainvillois et ancien conseiller municipal de Ville de Lorraine, Sylvain Perron partira à la découverte des paysages uniques de la région de Connemara, située à l’ouest de l’Irlande et ce, du 22 septembre au 1er octobre 2025. L’objectif de ce voyage caritatif est de recueillir des dons au profit de la Fondation québécoise du cancer (FQC).

« Pour une deuxième fois, je me suis donné pour mission de participer à un voyage caritatif pour la Fondation québécoise du cancer afin d’aider l’organisme à financer ses actions et ainsi offrir espoir et réconfort aux personnes atteintes du cancer », souligne M. Perron.

En effet, c’est en 2018 que M. Perron participait à un premier voyage caritatif au profit de la FQC en mémoire de son père décédé des suites de cette maladie 20 ans plus tôt. Il reprend ses bâtons de marche cette année pour soutenir les actions de la Fondation et pour rendre hommage à son frère Serge lui aussi emporté par cette maladie il y a quelques années.

« Cette fois, c’est Cap sur l’Irlande. Une expédition d’une dizaine de jours qui nous permettra de parcourir les sentiers de ce beau pays et ainsi recueillir des dons pour financer les activités de la FQC et ce, au bénéfice des gens atteints d’un cancer et leurs familles. En effet, la Fondation offre de l’hébergement abordable, confortable et sécuritaire avec un proche accompagnateur à proximité des grands centres de radio-oncologie au Québec », de préciser M. Perron.

Si vous souhaitez démontrer votre solidarité et encourager M. Perron dans cette aventure, il vous invite à visiter le site Web de la Fondation québécoise du cancer menant à la page du Défi Cap sur l’Irlande au lien suivant : https://bit.ly/capsurlirlande

Prendre note que tous les dons amassés seront remis à la Fondation.