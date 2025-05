Le Comité sur les changements climatiques appelle à garder la tarification du carbone

Alors que le débat politique est bien lancé au Québec sur la réduction de la taxe sur l'essence, le comité scientifique principal qui conseille le gouvernement en matière de changements climatiques appelle les partis à garder le cap sur la tarification du carbone.

Dans une conférence de presse mercredi après-midi, le Comité consultatif sur les changements climatiques a demandé aux formations politiques de maintenir la Bourse du carbone, c'est-à-dire le système qui plafonne les émissions de gaz à effet de serre (GES) au Québec et oblige les entreprises émettrices à payer un prix pour chaque tonne de GES émise.

Depuis que le fédéral a abandonné son système de tarification du carbone qu'il imposait aux autres provinces, le débat est revenu dans l'actualité au Québec, notamment en raison de l'écart important du prix de l'essence par rapport à la province voisine, l'Ontario.

Le Parti conservateur d'Éric Duhaime, qui fait campagne actuellement dans l'élection complémentaire à venir dans Arthabaska, appelle à l'abolition de la Bourse du carbone.

Le Comité consultatif se dit conscient de l'inquiétude des Québécois sur la hausse du coût de la vie, mais soutient que si on s'attaque à la tarification du carbone, on remet en cause un outil qui protège les citoyens à long terme contre les perturbations climatiques.

Patrice Bergeron, La Presse Canadienne