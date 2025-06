Sainte-Thérèse accueille Communauto sur son territoire

La Ville de Sainte-Thérèse, Communauto et exo annoncent l’arrivée du service d’autopartage Communauto sur le territoire thérésien dans le cadre d’un projet pilote.

Quatre stations seront localisées sur le territoire dont deux dès le 16 juin 2025, à l’hôtel de ville de Sainte-Thérèse et au parc Ducharme.

Deux autres stations s’ajouteront dans les prochaines semaines, dont une à la gare de Sainte-Thérèse sur les terrains d’exo.

Les voitures partagées Communauto seront disponibles à la réservation pour tous les citoyens de la ville, leur permettant ainsi d’accéder à une voiture lorsqu’ils en auront besoin.

« Nous sommes heureux d’offrir à nos citoyens une solution de mobilité partagée qui s’inscrit dans notre vision de développement durable. Cela permettra d’offrir un cocktail de transport plus complet, ce qui permettra, par exemple, à des usagers du transport en commun d’avoir aussi accèsàunevoituresinécessaire. Nousdébuteronsavecquatrevoituressurleterritoireetnous nous adapterons par la suite, s’il y a lieu, en fonction de la demande et de l’évolution des besoins de la communauté », a déclaré Christian Charron, maire de Sainte-Thérèse.

« Communauto est ravie que la Ville de Sainte-Thérèse ait choisi de soutenir l’implantation de l’autopartage sur son territoire. Grâce à cet appui, nous pouvons élargir le maillage de notre service dans la MRC de Thérèse-De Blainville et, plus généralement, dans la région des Laurentides. La position stratégique de Sainte-Thérèse, ainsi que sa connexion à la ligne exo, en fait un territoire de choix pour favoriser des déplacements plus durables entre plusieurs secteurs pour les citoyens de la région et des régions de Montréal et Laval », a ajouté Marco Viviani, vice- président développement stratégique.

« Avec cette initiative, exo réaffirme sa volonté de transformer ses gares et terminus en véritables pôles de mobilité au cœur des communautés. En intégrant des véhicules Communauto à la gare de Sainte-Thérèse, nous bonifions l’offre de transport durable et facilitons les déplacements des usagers au-delà du train ou de l’autobus » a renchéri Marie Hélène Cloutier, directrice exécutive – Mobilité, clients et partenaires, exo.

Cette offre permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en bonifiant les options de mobilité durable dans la région.

La Ville de Sainte-Thérèse et Communauto invitent les personnes intéressées à s’inscrire dès maintenant en ligne sur sainte-therese.communauto.com pour profiter du service dès le premier jour.