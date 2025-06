Des travailleurs de la santé des Laurentides manifestent

Des membres du Regroupement citoyen pour la santé des Laurentides (RCSL) et des travailleurs-euses en santé et services sociaux de la FIQ-SPSL, la CSN et l’APTS ont manifesté le 4 juin dernier devant les bureaux des ministres Sonia Bélanger, Éric Girard et Benoit Charrette.

Le premier ministre Legault s’est engagé à de nombreuses reprises depuis 2018 à corriger les carences d’un système régional de santé au bord de l’étouffement, particulièrement à l’Hôpital régional de Saint-Jérôme. Malheureusement, son gouvernement n’a toujours pas donné suite à ses promesses a déclaré Lise Boivin, porte-parole du RCSL, présente devant le bureau de comté de la ministre Bélanger. Nous voulons avoir l’heure juste sur l’échéancier de réalisation (construction) des trois hôpitaux en planification depuis 2018 et sur le sous- financement chronique en santé et services sociaux. Le regroupement veut instamment rencontrer la ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Bélanger; le ministre des Finances, M. Girard, le ministre de l’Environnement, M. Charrette et la PDG du CISSS Laurentides, Mme Delaney.

La population des Laurentides a doublé en 25 ans et totalise 7,5% de la population du Québec. Le CISSS des Laurentides reçoit un financement équivalent à 4,5%. Cet écart de 3% représente un déficit annuel de centaines de millions de dollars pour soutenir les services de santé et services sociaux. Cette année, Santé Québec fait des compressions supplémentaires de 34,8 millions $ (1,7%) dans le budget du CISSS Laurentides.

Chantal Maillé, présidente du Conseil central CSN Laurentides a manifesté devant le bureau du ministre Charrette, celui-là même qui en 2015 et 2016, alors président du caucus des députés de la CAQ des Laurentides « déplorait le peu de sensibilité du gouvernement libéral face au très préoccupant sous-financement dont souffre la région des Laurentides en matière de santé ». Maintenant au pouvoir, a affirmé Mme Maillé, le ministre Charrette est silencieux, alors que plus de 30% des patients des Laurentides se font déjà soigner à l’extérieur de la région faute d’infrastructures, d’équipements et de ressources.

L’inquiétude de la population et des salariés du réseau de la santé est montée d’un cran, a souligné Marie-Claude Bérubé de l’APTS Laurentides, présente devant le bureau du ministre Girard, lorsque le ministre Dubé (Santé) a déclaré vouloir trouver de l’argent dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) destiné initialement à d’autres projets. Il avait évoqué en 2024 que Maisonneuve-Rosemont pourrait desservir la population des Laurentides. Ses déclarations ont remis en question la construction en 2025 pour une mise en service en 2029 du « plateau technique chirurgical de l’Hôpital régional de Saint-Jérôme (HRSJ), attendu depuis 2001.

Rappelant qu’une motion unanime de tous les partis à l’Assemblée nationale avait été adoptée en mai 2021 reconnaissant le bien-fondé du rattrapage financier en santé et services sociaux et l'accélération des projets hospitaliers pour la région des Laurentides Julie Daigneault, de la FIQ- SPSL malgré cela, les projets hospitaliers ont fait face à plusieurs reports de leurs échéanciers alors que se développait rapidement les cliniques et blocs opératoires privés notamment à l’intérieur du périmètre du Pôle santé de Saint-Jérôme.