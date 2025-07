Appel d'offres : Services professionnels pour l’audit externe des rapports financiers annuels et autres rapports complémentaires

APPEL D’OFFRES

PROJET : FIN-125 25376



Services professionnels pour l’audit externe des rapports financiers annuels et autres rapports complémentaires

La Ville de Rosemère désire octroyer un contrat pour les services d’une firme de comptables professionnels agréés (CPA) pour l’audit externe de son rapport financier consolidé et d’autres rapports complémentaires pour les exercices se terminant les 31 décembre 2025, 2026 et 2027 avec possibilité de deux (2) années de renouvellement pour les années 2028 et 2029.



Les soumissions scellées, portant le numéro de projet ci-haut mentionné, et adressées à la Ville de Rosemère, a/s du Service de l’approvisionnement, 100, rue Charbonneau, Rosemère, seront reçues jusqu’à 10h00, le 21 août 2025 et seront ouvertes publiquement au même endroit, à cette même heure.

Les documents de soumission sont disponibles sur SÉAO, conformément à la loi.

Les demandes d’information pourront être adressées au service de l’approvisionnement, par courriel à l’adresse suivante : [email protected]

Rosemère, 21 juillet 2025