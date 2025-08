Un nouveau micromilieu en hébergement spécialisé au CHSLD des Hauteurs

Le CHSLD des Hauteurs à Sainte-Adèle a dorénavant un micromilieu en hébergement spécialisé. Il offre 14 places d’hébergement destinées à une clientèle présentant des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence (SCPD) avec des comportements de désinhibition ou socialement inacceptables.

Mentionnons qu'il s'agit de la toute première unité de ce type réservée aux hommes dans les CHSLD et les Maisons des aînés des Laurentides.

« Regrouper des résidents ayant des besoins similaires au sein d'un même micromilieu permet à nos équipes de mieux cibler les interventions et de répondre de manière plus personnalisée aux besoins spécifiques de chaque personne. L’aménagement de cette unité a aussi nécessité des ajustements en matière d’organisation du travail du personnel du CHSLD des Hauteurs. Je tiens à souligner l’ouverture et l’engagement de nos employés, ainsi que la collaboration des résidents actuels et de leurs familles durant cette période de transition », souligne Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

Les premiers résidents du micromilieu ont été accueillis avec succès au CHSLD des Hauteurs au cours des derniers mois.

D’autres micromilieux à vocation particulière existent déjà dans les Laurentides, notamment l’unité SCPD au CHSLD L’Équip’Âge à Rivière-Rouge, les unités de bienveillance aux CHSLD de Blainville et de Saint- Jérôme, ainsi que les unités protégées déjà bien établies dans la majorité des centres d’hébergement des Laurentides. Cette offre diversifiée et adaptée contribue à mieux répondre aux besoins évolutifs de la population des Laurentides en matière d’hébergement pour personnes âgées. Chaque unité privilégie la même approche que dans l’ensemble de nos centres d’hébergement, soit d’offrir aux résidents un cadre de vie sécuritaire, bienveillant et respectueux.