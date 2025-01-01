La vague de chaleur se poursuit au Québec, en Ontario et dans l'Atlantique

Nous joindre
11 août 2025
Par La Presse Canadienne

La journée de lundi s'annonce encore une fois chaude et humide au Québec, en Ontario et dans les quatre provinces de l'Atlantique.

Environnement Canada a publié des avertissements de chaleur pour de nombreuses régions de l'est du pays, couvrant notamment tout le sud de l'Ontario et le sud du Québec.

Les températures maximales pourraient atteindre 35 degrés Celsius dans certains secteurs pendant la journée, avec un indice humidex égal ou proche de 40.

La chaleur envahit également le Canada atlantique, où la majeure partie du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'Île-du-Prince-Édouard font l'objet d'un avertissement de chaleur, tout comme certaines régions de Terre-Neuve-et-Labrador.

Selon l'agence fédérale, la chaleur et l'humidité seront au rendez-vous jusqu'au passage d'un front froid, prévu mercredi.

Dans ces conditions, Environnement Canada recommande de surveiller les signes d'épuisement dû à la chaleur et de bien s'hydrater.

En Colombie-Britannique, des avertissements de chaleur sont en vigueur pour la majeure partie de l'île de Vancouver, la Sunshine Coast, ainsi que les régions du sud de la Colombie-Britannique, Fraser Canyon, South Thompson et South Okanagan.

 

