Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Création d'un registre public des projets d'IA

Ottawa veut suivre le recours à l'intelligence artificielle dans la fonction publique

durée 15h00
9 septembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Alors que de plus en plus de ministères fédéraux ont recours à des outils d'intelligence artificielle (IA), Ottawa souhaite adopter une approche plus systématique en matière d'utilisation de l'IA dans le cadre d'une stratégie lancée plus tôt cette année.

Cette approche comprend la création d'un registre public des projets d'IA au sein du gouvernement, afin de renforcer la transparence.

Il n'existe actuellement aucune liste publique complète des projets du gouvernement fédéral utilisant l'intelligence artificielle.

Par exemple, chez Services partagés Canada, on utilise une solution de rechange interne à des outils tels que ChatGPT pour accomplir certaines tâches, comme la rédaction de courriels ou la synthèse d'informations.

Patrimoine canadien utilise l'automatisation et l'IA générative dans la correspondance ministérielle, tandis que l'Agence du revenu du Canada permet aux Canadiens d'accéder à leurs comptes à l'aide d'un cellulaire, d'une pièce d'identité gouvernementale et d'une technologie de reconnaissance faciale.

Le premier ministre Mark Carney a promis, lors de la campagne électorale du printemps, d'investir dans la technologie de l'IA afin de stimuler l'économie.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Une modernisation de l'usine d'épuration des eaux usées de Blainville

Publié à 10h00

Une modernisation de l'usine d'épuration des eaux usées de Blainville

De nouveaux travaux auront lieu à compter de 2026 pour poursuivre la modernisation et l'amélioration de l'usine d'épuration des eaux usées de Blainville. Il s'agit d'un investissement de 36,2 M$. Mentionnons que depuis 2023, la Régie intermunicipale d’assainissement des eaux Sainte-Thérèse et Blainville (RIAESTB) a entrepris d’importants ...

LIRE LA SUITE
Le gouvernement offre des funérailles nationales pour Guy Rocher

Publié le 4 septembre 2025

Le gouvernement offre des funérailles nationales pour Guy Rocher

Le sociologue Guy Rocher, considéré comme un des bâtisseurs de la Révolution tranquille, aura droit à des funérailles nationales. Le gouvernement a fait savoir jeudi que la famille avait accepté une offre du premier ministre François Legault pour un «hommage national». Le penseur né à Berthierville le 20 avril 2024 est décédé à l'âge de 101 ...

LIRE LA SUITE
Le ROCL lance un appel à être collectif dans un monde qui divise

Publié le 3 septembre 2025

Le ROCL lance un appel à être collectif dans un monde qui divise

Dans un contexte marqué par les inégalités sociales grandissantes, les crises multiples et le désengagement de l’État, le Regroupement des organismes communautaires des Laurentides (ROCL) lance un appel vibrant d’humanité pour réaffirmer la force du collectif dans un monde qui divise. Réunis lors d’un lac-à-l’épaule en juin dernier, l’équipe du ...

LIRE LA SUITE