Des conseils juridiques gratuits pour les citoyens les 18 et 19 octobre

Le Jeune Barreau de Montréal (JBM) lance sa 45e Clinique juridique téléphonique qui aura lieu le samedi 18 et dimanche 19 octobre 2025 de 9 h à 16 h.

Cet événement permet à la population québécoise de bénéficier gratuitement de conseils juridiques auprès d’une centaine d’avocats et de notaires bénévoles qui se mobilisent pour l’occasion.

« Cette 45e édition est une action concrète pour nous de rendre la justice plus accessible. Grâce à l’engagement de nos bénévoles et de nos partenaires, que je remercie chaleureusement, chaque appel devient une occasion de donner des réponses claires et un réel soutien à la population. Notre objectif est d’être un facilitateur et d’aider à démystifier des préoccupations qu'ont les citoyennes et citoyens du Québec. », exprime Me Andrée-Anne Dion, présidente du Jeune Barreau de Montréal (JBM).

Des conseils concrets pour les préoccupations juridiques

Alors que les besoins sont considérables, les juristes bénévoles pourront guider la population dans des situations parfois complexes et délicates en lien notamment avec différentes questions :

- Droit du travail : licenciement injustifié, harcèlement au travail, droits des employés.

- Droit du logement : problèmes avec le propriétaire, vices cachés, droits des locataires.

- Gestion des successions : partage d'héritage, contestation de testament.

- Conflits de voisinage : nuisances sonores, délimitation de terrain.

- Droit de la jeunesse : protection des droits des enfants, contestation d’une décision de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), comprendre les droits de vos enfants.

- Droit pénal et criminel : contravention de stationnement, probation.

- Droit de la copropriété : conflits entre copropriétaires ou avec le syndicat de copropriété

Un regard juridique sur des enjeux d’actualité

Les récents débats et décisions politiques au Québec transforment des aspects importants de la vie quotidienne. Immigration, logement, famille, santé et sécurité au travail : autant de réalités qui suscitent aujourd’hui de nouvelles interrogations juridiques auxquelles les juristes bénévoles peuvent répondre.

Par exemple :

- Augmentation des loyers et recours possibles : Un grand nombre de locataires se demandent s'ils.elles peuvent contester une hausse de loyer jugée excessive.

o Votre propriétaire vous impose une augmentation importante ? Nos bénévoles peuvent vous informer sur les recours disponibles.

- Immigration et période moratoire sur certains programmes : Le gouvernement du Québec a annoncé une prolongation moratoire jusqu'au 30 novembre 2025 sur le Programme régulier des travailleurs qualifiés et le volet diplômés du Programme de l'expérience québécoise (PEQ). Cette suspension affecte de nombreux étudiant.e.s étranger.ère.s et travailleur.se.s qualifié.e.s, suscitant des inquiétudes quant à leur statut légal et leurs options futures.

o Vousêtesun.eétudiant.eétrangerdontlademandedepermisd’étudeestretardéeàcause de la période moratoire ? Nos avocat.e.s bénévoles peuvent vous aider à explorer vos options.

- Santé et sécurité au travail : Depuis le 6 octobre 2025, de nouvelles dispositions de la Loi 27, loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, imposent aux entreprises québécoises d’intégrer les risques psychosociaux à leur plan de prévention afin de protéger la santé psychologique des employé.e.s.

o Vousêtesemployé.eetvousvousinterrogezsurvosdroitsàunenvironnementdetravail sain et sécuritaire ? Vous êtes employeur et souhaitez comprendre vos obligations légales ? Nos avocat.e.s bénévoles peuvent vous informer sur les protections et recours possibles.

- Pluriparentalité, une nouvelle réalité juridique ? Le 25 avril 2025, la Cour supérieure du Québec a reconnu pour la première fois qu’un enfant peut légalement avoir plus de deux parents, marquant un tournant majeur en droit de la filiation. La Cour a accordé un an au législateur pour réécrire la loi, mais le gouvernement a décidé de porter cette décision en appel.

o Vous vous demandez ce que cela pourrait signifier pour votre famille ? Nos avocat.e.s bénévoles sont disponibles pour vous éclairer.

- Réforme du droit de la famille : Le projet de loi 56 vise à moderniser le droit de la famille au Québec en instituant le régime d'union parentale. Cette réforme pourrait avoir des implications juridiques pour les couples et les familles.

o Vous souhaitez savoir comment cette réforme affecte vos droits en cas de séparation ou de garde d'enfants ? Nos avocat.e.s bénévoles peuvent vous éclairer.

Cette initiative s'inscrit dans une série de services mis en place par le JBM pour répondre aux besoins juridiques croissants de la population et est réalisée en collaboration avec plusieurs partenaires mobilisés, dont le Barreau du Québec, le Barreau de Montréal et le Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ). Le JBM se réjouit de pouvoir compter à nouveau sur le précieux soutien de Norton Rose Fullbright et d’annoncer un nouveau partenariat avec Vidéotron Affaires, qui mettra son système de téléphonie à disposition pour offrir une expérience fluide et accessible à la population. Cette initiative ne pourrait être réalisée sans la précieuse collaboration du Jeune Barreau de Québec, de l'Association canadienne des parajuristes et de Justice Pro Bono.

La clinique juridique en bref :

— Quand : Les 18 et 19 octobre, de 9 h à 16 h

— Où : La population peut appeler au 1 (844) 779-6232