Le comité d'intervention en mesure d'urgence psychosociale honoré

Le comité d'intervention en mesure d'urgence psychosociale (CIMUP) du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides a obtenu un prix mention d'honneur à l’occasion du Mérite québécois de la sécurité civile 2025, dans la catégorie « Réponse aux sinistres ».

Il a été récompensé pour les bonnes pratiques en sécurité civile déployées à la suite du passage de la tempête tropicale Debby, en août 2024. On indique que le comité avait agi de façon proactive, en déployant rapidement de nombreuses équipes psychosociales pour répondre aux besoins partout dans les Laurentides. La présence active des intervenants sur le terrain et le soutien psychosocial offert ont permis de procurer un sentiment de sécurité accru pendant cette période critique.

Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides, tient à saluer l’exemplarité du travail effectué par le CIMUP : « Quelle fierté de voir le travail de l’équipe du CIMUP ainsi récompensé! La mention d’honneur reçue met en lumière le dévouement et l’engagement de chaque intervenant mobilisé dans cette situation d’urgence. Je salue l'expertise et la proactivité du comité, dont les bénéfices sur le bien- être des citoyens en situation de crise sont inestimables. »

En place depuis 2018, la mission du CIMUP est d’offrir une réponse adaptée aux besoins de la population lors de sinistres ou de tragédies sur le territoire.

Rappelons que les citoyens peuvent contacter la ligne Info- Social en composant le 811, option 2, pour parler rapidement avec un professionnel en intervention psychosociale. Le service est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.