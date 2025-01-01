Une sixième collecte de sang organisée par les policier de Terrebonne

Le lundi 24 novembre, la population est invitée à participer à la sixième collecte de sang organisée par le Service de police de Terrebonne/ Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion ainsi que la Fraternité des policiers de Terrebonne.

L'évènement se déroule de 10 h 30 à 19h 30, au local de la Fraternité des policiers de Terrebonne, au 1333, rue Nationale, Terrebonne. Les personnes intéressées sont invitées à prendre rendez-vous au 1-800-343-7264, par courriel [email protected] ou sur le site Web www.hema-quebec.qc.ca.

Pour une seconde année, le président d’honneur sera présent. Rappelons que le petit Samy El Fara âgé de 6 ans est résident de Bois-des-Filion et est atteint du syndrome de Roifman, une maladie orpheline grave qui affecte notamment le système immunitaire, la croissance et le développement intellectuel. Pour survivre, il doit recevoir un don de plasma chaque semaine. En soutien au petit Samy et à ses parents, Vanessa et Aziz, c’est sur place que certains donneurs seront sollicités pour un éventuel don de plasma, puisque ce processus de collecte est plus complexe et nécessite une évaluation des donneurs.

Le processus complet pour le don de sang prendra moins de 50 minutes. L’objectif est de 140 donneurs.