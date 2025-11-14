Nouveau tronçon de 14 stations
Mark Carney et François Legault inaugurent l'antenne du REM à Deux-Montagnes
Le premier ministre du Canada Mark Carney et son homologue québécois François Legault participent vendredi matin à la cérémonie d'inauguration de l'antenne Deux-Montagnes du Réseau express métropolitain (REM).
Les deux premiers ministres ont participé au voyage inaugural du REM, en début de matinée, en compagnie notamment de la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada. Une cérémonie aura lieu plus tard.
Les usagers ne pourront toutefois profiter de ce nouveau tronçon de 14 stations du REM, qui relie le centre-ville de Montréal à la Rive-Nord, qu'à partir de lundi. Le service débutera vers 5 h 30 à partir de Brossard et de Deux-Montagnes.
La nouvelle ligne comportera trois correspondances avec le métro de Montréal. Certains circuits d'autobus seront aussi revus et se rabattront sur le REM.
Actuellement, cinq stations sont en service entre Montréal et Brossard, sur la Rive-Sud.
Le maire de Deux-Montagnes Denis Martin s'est réjoui de ce nouvel accès vers Montréal, qui, selon lui, donne de la flexibilité à ses citoyens qui veulent utiliser le transport en commun.
«En voiture présentement, je vous dirais que ça peut prendre entre une heure trente et deux heures le matin», a-t-il indiqué en entrevue vendredi matin.
«Avec (le REM), c'est trente minutes. On s'en va directement au centre-ville, donc c'est vraiment un ajout important.»
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