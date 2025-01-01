Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Le rapport annuel «Leaky Bucket»

Un immigrant sur cinq quitte le Canada dans les 25 années suivant son arrivée

durée 15h00
18 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Un nouveau rapport indique qu'un nouvel immigrant sur cinq quitte le Canada dans les 25 ans suivant son arrivée, et que la plupart de ceux qui partent le font au cours des cinq premières années suivant leur arrivée.

Le rapport annuel «Leaky Bucket» (le seau percé) de l'Institut pour la citoyenneté canadienne indique que les titulaires d'un doctorat et les autres personnes hautement qualifiées sont beaucoup plus susceptibles de partir que celles qui ont un niveau de compétence ou d'éducation moins élevé.

Les domaines qui enregistrent les taux d'émigration les plus élevés sont la gestion des affaires et des finances, les technologies de l'information et l'ingénierie.

Sur la base de ces tendances, le rapport prévoit qu'un peu plus de 20 000 des 380 000 résidents permanents qui devraient être admis au Canada l'année prochaine quitteront le pays d'ici 2031.

L'institut appelle le gouvernement à élaborer une stratégie de rétention des talents afin d'encourager les immigrants hautement qualifiés à rester à long terme.

Le rapport est basé sur l'analyse des données fiscales des immigrants et conclut qu'un nouvel arrivant a quitté le Canada s'il n'a pas déclaré ses impôts pendant deux années consécutives et n'apparaît pas dans les données fiscales de 2022.

David Baxter, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le CRTC va rendre sa décision sur la nouvelle définition du contenu canadien

Publié hier à 10h27

Le CRTC va rendre sa décision sur la nouvelle définition du contenu canadien

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) doit rendre publique mardi sa décision concernant une nouvelle définition du contenu canadien. Cette définition modernisée s’appliquera à la télévision et aux services de diffusion en continu. La décision du CRTC fait suite à une audience publique de deux semaines ...

LIRE LA SUITE
Le Canada s'enligne pour rater sa cible d'éliminer le cancer du col de l'utérus

Publié le 17 novembre 2025

Le Canada s'enligne pour rater sa cible d'éliminer le cancer du col de l'utérus

Le Canada ne réussira probablement pas à atteindre son objectif d'éliminer le cancer du col de l'utérus d'ici 2040. Après avoir connu une baisse constante au cours des dernières années, voilà que le taux de ce cancer — complètement évitable lorsque dépisté à temps — stagne. Ce constat survient cinq ans après le lancement de la stratégie de ...

LIRE LA SUITE
Lancement d'un nouvel institut pour les intervenants en violence conjugale

Publié le 17 novembre 2025

Lancement d'un nouvel institut pour les intervenants en violence conjugale

Un nouvel institut pour mieux outiller les professionnels et les intervenants en matière de violence conjugale voit le jour au Québec. L'objectif de l’Institut Écho est de mieux soutenir les femmes et les enfants victimes de violence conjugale en se mobilisant autour d'eux et en renforçant le filet de sécurité. Assez unique en son genre au ...

LIRE LA SUITE