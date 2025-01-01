Pour les femmes et enfants en maison d’hébergement
La Fondation Femina lance sa campagne Noël pour ELLES 2025
Il est encore temps d’offrir du réconfort aux femmes et enfants en maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale.
L’an dernier, la campagne a permis de desservir l’ensemble des 105 maisons d’hébergement de première étape pour femmes victimes de violence conjugale à travers le Québec.
Grâce au soutien exceptionnel de la communauté, l’édition 2024 avait permis d’amasser 12 219 cadeaux.
La Fondation Femina invite à nouveau le public et les entreprises à contribuer à leur campagne Noël pour ELLES 2025, qui permet d'offrir du réconfort aux femmes et enfants en maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale.
Cette initiative vise à offrir des cadeaux neufs à ces personnes vulnérables vivant des situations difficiles. En 2024, la campagne avait permis d’amasser 12 219 cadeaux, un record historique qui a apporté chaleur, espoir et réconfort pendant la période des Fêtes.
Cette année encore, les besoins sont immenses : les maisons d’hébergement font face à une pression croissante, avec des séjours plus longs, des listes d’attente importantes le tout exacerbé par la crise du logement.
Un soutien qui change des vies
Chaque année, les maisons d’hébergement témoignent de l’impact concret de la campagne sur le moral des femmes et des enfants. Voici l’un des nombreux témoignages reçus :
« Je tiens à vous remercier au nom de toute l’équipe et au nom de nos femmes et enfants hébergées un gros MERCI pour les cadeaux que vous nous permettez de leur offrir en cette période de réjouissance... Vous faites une différence dans la vie de nos femmes et enfants par votre grande générosité. C’est nous qui aurons le plaisir de constater la joie et le bonheur auquel vous avez grandement contribué. », exprime Guylaine Filion, Directrice générale, Centre Mechtild.
L’appel de la Fondation : il reste du temps pour donner
« Chaque cadeau est bien plus qu’un bien : c’est un message de soutien, de solidarité et d’espoir envoyé à une femme ou un enfant qui traverse l’un des moments les plus difficiles de sa vie. Nous invitons les personnes et les entreprises à se joindre à nous, car chaque geste compte, et il est encore temps de faire une différence. » , explique Linda Petrozza, Présidente, Fondation Femina.
Comment contribuer à Noël pour ELLES 2025
La Fondation invite la population, les entreprises et les partenaires à se mobiliser pour Noël pour ELLES 2025. Il est possible de contribuer en offrant un don monétaire. Tous les détails sont disponibles sur notre site web : fondationfemina.ca/noel-pour-elles/
Un geste simple, un impact immense
L’an dernier, la campagne a permis de desservir l’ensemble des 105 maisons d’hébergement de première étape pour femmes victimes de violence conjugale à travers le Québec. Grâce à la générosité du public et de nos partenaires, des milliers de femmes et d’enfants ont pu vivre un moment de réconfort et d’humanité dans une période souvent marquée par la reconstruction et l’incertitude.