La Fondation Femina lance sa campagne Noël pour ELLES 2025

La Fondation Femina invite à nouveau le public et les entreprises à contribuer à leur campagne Noël pour ELLES 2025, qui permet d'offrir du réconfort aux femmes et enfants en maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale.

Cette initiative vise à offrir des cadeaux neufs à ces personnes vulnérables vivant des situations difficiles. En 2024, la campagne avait permis d’amasser 12 219 cadeaux, un record historique qui a apporté chaleur, espoir et réconfort pendant la période des Fêtes.

Cette année encore, les besoins sont immenses : les maisons d’hébergement font face à une pression croissante, avec des séjours plus longs, des listes d’attente importantes le tout exacerbé par la crise du logement.

Un soutien qui change des vies

Chaque année, les maisons d’hébergement témoignent de l’impact concret de la campagne sur le moral des femmes et des enfants. Voici l’un des nombreux témoignages reçus :

« Je tiens à vous remercier au nom de toute l’équipe et au nom de nos femmes et enfants hébergées un gros MERCI pour les cadeaux que vous nous permettez de leur offrir en cette période de réjouissance... Vous faites une différence dans la vie de nos femmes et enfants par votre grande générosité. C’est nous qui aurons le plaisir de constater la joie et le bonheur auquel vous avez grandement contribué. », exprime Guylaine Filion, Directrice générale, Centre Mechtild.

L’appel de la Fondation : il reste du temps pour donner

« Chaque cadeau est bien plus qu’un bien : c’est un message de soutien, de solidarité et d’espoir envoyé à une femme ou un enfant qui traverse l’un des moments les plus difficiles de sa vie. Nous invitons les personnes et les entreprises à se joindre à nous, car chaque geste compte, et il est encore temps de faire une différence. » , explique Linda Petrozza, Présidente, Fondation Femina.

Comment contribuer à Noël pour ELLES 2025

La Fondation invite la population, les entreprises et les partenaires à se mobiliser pour Noël pour ELLES 2025. Il est possible de contribuer en offrant un don monétaire. Tous les détails sont disponibles sur notre site web : fondationfemina.ca/noel-pour-elles/

Un geste simple, un impact immense

L’an dernier, la campagne a permis de desservir l’ensemble des 105 maisons d’hébergement de première étape pour femmes victimes de violence conjugale à travers le Québec. Grâce à la générosité du public et de nos partenaires, des milliers de femmes et d’enfants ont pu vivre un moment de réconfort et d’humanité dans une période souvent marquée par la reconstruction et l’incertitude.