Fin de mandat pour le directeur de santé publique des Laurentides

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides tient à remercier chaleureusement le Dr Éric Goyer et à souligner son apport inestimable à titre de directeur de santé publique des Laurentides. Son engagement constant pour le bien-être de la population, sa rigueur et son humanité ont grandement enrichi l’organisation et inspiré les équipes. N’ayant pas sollicité un renouvellement de son mandat de directeur de santé publique, le Dr Éric Goyer quittera ses fonctions à compter du 1er décembre prochain.

Après plus de 25 années de carrière en santé publique dans les Laurentides, dont 14 ans à titre de directeur, le Dr Goyer a joué un rôle déterminant dans la protection et la promotion de la santé de la population de la région. « Je souhaite exprimer ma gratitude et ma profonde reconnaissance au Dr Éric Goyer pour son implication remarquable, son leadership et son dévouement envers les communautés. Son travail colossal durant la pandémie de COVID-19 et les innombrables défis qu’il a su relever témoignent de son engagement indéfectible et de son sens profond du devoir pour le service public », a déclaré Mme Julie Delaney, présidente-directrice générale du CISSS des Laurentides.

Afin d’assurer la transition et la continuité des activités, Dre Gabrielle Bureau assumera le rôle de directrice de santé publique par intérim. Titulaire d'un doctorat en médecine, d'une maîtrise en santé communautaire et d’un certificat de médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive de l'Université Laval, Dre Bureau œuvre comme médecin-conseil à la Direction de santé publique des Laurentides depuis 2018. Elle a été activement impliquée dans différents dossiers majeurs, notamment la santé environnementale, les mesures d'urgence, la pandémie de COVID-19, la création d'environnements favorables à la santé en milieu municipal ainsi que la lutte contre les changements climatiques.

Dans le cadre de son mandat intérimaire, la Dre Bureau souhaite poursuivre la mission de son prédécesseur, soit de maintenir et d’améliorer la santé de la population par des interventions de promotion, de prévention et de protection, tout en assurant une vigie de l’état de santé des citoyens et citoyennes des Laurentides.

« Nous sommes très heureux que Dre Gabrielle Bureau, médecin d’une grande expertise, puisse assurer la relève et poursuivre la mission de prévention et de protection de la santé publique, au bénéfice de la population de notre belle région », a ajouté Mme Delaney, présidente-directrice générale, en lui souhaitant le meilleur succès dans ce tout nouveau défi et ses projets à venir.