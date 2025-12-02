Martin J. Poirier et Hélène Tremblay
Un couple de Blainville gagne une participation au gala Célébration
Le couple de Blainville, composé de Martin J. Poirier et Hélène Tremblay, ont eu la chance de gagner une participation au gala Célébration 2026, qui est une loterie de Loto-Québec.
M. Poirier et Mme Tremblay qui sont couple depuis 15 ans n'achètent normalement pas de billets de loteries, mais chaque année ils prennent un billet Célébration.
C’est lors d’un passage à l’épicerie IGA Extra du boulevard de la Seigneurie Est, qu’Hélène s’est procuré un billet, qui s’est avéré gagnant. En rentrant à la maison, elle l’a gratté et découvert l’heureuse nouvelle : « J’étais seule à la maison, je ne pouvais l’annoncer à personne! ».
Elle a fini par réussir à joindre son conjoint qui était au même moment chez le dentiste lui demandant de rentrer immédiatement à la maison. Dès son arrivé, elle lui a montré le billet chanceux, faisant exclamer Martin : « Oui, oui, on s’en va vraiment à la télé! ».
Mentionnons que ce dernier sera le représentant du duo lors du gala télévisé qui se tient au Théâtre du Casino du Lac-Leamy, à Gatineau, le 11 janvier .
Avec le lot minimal de 25 000$ qu'ils sont sûr de gagner,le couple aimerait faire un voyage en Italie, une destination qu’ils rêvent de visiter depuis longtemps.
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