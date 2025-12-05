Vers l'Hôpital de Saint-Jérôme
Transfert temporaire de l'unité des naissances de l'Hôpital de St-Eustache
Dès le 12 décembre à 8h, pour une durée d'environ trois mois, l'unité des naissances de l'Hôpital Saint-Eustache sera transférée à l'Hôpital Saint-Jérôme.
Au tout début, il avait été annoncé que l'unité seraient temporairement transférées à la Cité-de-la-Santé de Laval dès le 5 décembre. Or, grâce à une mobilisation exceptionnelle des médecins gynécologues-obstétriciens, des médecins omnipraticiens accoucheurs et des équipes soignantes de Saint-Eustache et de Saint-Jérôme, les services de l'unité des naissances de Saint-Eustache pourront être maintenus une semaine supplémentaire pour ensuite être déplacés à Saint-Jérôme plutôt qu’à Laval.
Dès le 12 décembre 2025, les médecins et équipes de soins de l’unité des naissances de Saint-Eustache seront transférées à l'Hôpital de Saint-Jérôme. Les femmes enceintes continueront donc de recevoir leurs soins par les mêmes équipes, mais dans un lieu différent. Cette collaboration soutenue entre les équipes de l’unité des naissances de Saint-Eustache et l’unité des naissances de Saint-Jérôme permettra ainsi d’assurer une continuité de soins pour les femmes enceintes dans la région des Laurentides.
Rappelons que cette situation est temporaire et s’explique par un manque important de gynécologues- obstétriciens à l’unité des naissances de Saint-Eustache. Le CISSS des Laurentides poursuit d’ailleurs ses efforts pour renforcer son équipe médicale dans le but de reprendre les services d’accouchement à l'Hôpital de Saint-Eustache le plus rapidement possible.
Aucune démarche n’est requise de la part des femmes enceintes ayant un accouchement prévu à l’Hôpital de Saint-Eustache. Elles seront informées par le professionnel de la santé assurant leur suivi de grossesse. Pour plus d’informations, consultez la page Travail et accouchement du santelaurentides.gouv.qc.ca.
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