Deux prix
Le centre de cancérologie de St-Jérôme honoré à l’échelle provinciale
Le centre de cancérologie de Saint-Jérôme a obtenu deux distinctions à l'échelle provinciales. On compte le prix « Coup de cœur » décerné lors du Rendez-vous de l’amélioration continue du réseau de la santé et des services sociaux et le prix « Bronze » lors du Salon des meilleures pratiques d’affaires du Mouvement québécois de la qualité.
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides indique que ces récompenses témoignent de l'approche novatrice du centre de cancérologie, qui se traduit par une excellente collaboration entre les équipes, une flexibilité dans l'organisation du travail et une utilisation efficace de la technologie. Le centre a réussi à transformer ses pratiques pour offrir un accès plus simple aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches.
« Ces prix sont un rappel important pour nos équipes que grâce à leur travail constant et déterminé, ils arrivent à améliorer significativement l’expérience des usagers et l’efficacité des soins. Félicitations à tout le personnel du centre de cancérologie et bravo pour ces honneurs », souligne Julie Delaney, présidente- directrice générale du CISSS des Laurentides.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Les bienfaits de l'exercice physique face à un cancer
La pratique d'une activité physique structurée chez les patients atteints d'un cancer est associée à une amélioration de la survie et à une réduction du risque de récidive, allant donc bien au-delà des soins de soutien et des traitements symptomatiques, rapporte une nouvelle méta-analyse taïwanaise. Ces résultats s'inscrivent dans le ...LIRE LA SUITE
Le taux de fécondité a légèrement augmenté au Québec en 2025
Le nombre de naissances d'une année à l'autre a augmenté au Québec en 2025 pour la première fois depuis 2021, mais reste bien en deçà du seuil prépandémique. Statistique Canada a recensé 78 200 naissances en 2025, soit 974 bébés de plus qu'en 2024, où 77 226 nouveaux Québécois avaient vu le jour. Le taux de fécondité a lui aussi ...LIRE LA SUITE
Les escaliers sont bons pour le cœur
Les personnes qui montent régulièrement des escaliers pourraient présenter un risque nettement moindre de développer des problèmes cardiovasculaires et d'en mourir, conclut une nouvelle méta-analyse britannique. Les chercheurs ont analysé les données issues de neuf études antérieures portant sur la montée d’escaliers, auxquelles avaient ...LIRE LA SUITE