Deux prix
Le centre de cancérologie de St-Jérôme honoré à l’échelle provinciale
Le centre de cancérologie de Saint-Jérôme a obtenu deux distinctions à l'échelle provinciales. On compte le prix « Coup de cœur » décerné lors du Rendez-vous de l’amélioration continue du réseau de la santé et des services sociaux et le prix « Bronze » lors du Salon des meilleures pratiques d’affaires du Mouvement québécois de la qualité.
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) des Laurentides indique que ces récompenses témoignent de l'approche novatrice du centre de cancérologie, qui se traduit par une excellente collaboration entre les équipes, une flexibilité dans l'organisation du travail et une utilisation efficace de la technologie. Le centre a réussi à transformer ses pratiques pour offrir un accès plus simple aux personnes atteintes de cancer et à leurs proches.
« Ces prix sont un rappel important pour nos équipes que grâce à leur travail constant et déterminé, ils arrivent à améliorer significativement l’expérience des usagers et l’efficacité des soins. Félicitations à tout le personnel du centre de cancérologie et bravo pour ces honneurs », souligne Julie Delaney, présidente- directrice générale du CISSS des Laurentides.